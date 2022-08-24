Ĥõna استظهار نتيجة المرحلة الثانية 3 ثانوي الثانوية العامة ترقبوا اعلان نتائج المرحلة الثانية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية يتساءل الكثير من طلاب مرحلة الثانوية العامة عن نتائج التنسيق بالمرحلة الثانية لهذا العام2022، حيث يقوم الطلاب حاليا بتسجيل رغباتهم من أجل الالتحاق بالكلية التي تناسب مجموعهم، كما أن الطلاب الذين حصلوا على مجموع 50% يستعدون لنزول التنسيق الخاص بالمرحلة الثالثة في خلال الأيام القادمة، لذلك تتزايد معدلات البحث مؤخرًا عن نتيجة التنسيق الخاص بكل من المرحلة الثانية والثالثة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

لقد أشار رئيس القطاع التعليمي بوزارة البحث العلمي والتعليم العالي والذي يشرف على قطاع نتائج التنسيق، وأشارت بعض التصريحات عن موعد إعلان نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية على أن يتم الكشف عن التنسيق خلال 72 ساعة القادمة بداية من غلق باب تسجيل الرغبات الخاص بالمرحلة الأولى، كما أنه سيتم إضافة يوم إضافي لنتيجة التنسيق بعد أن تنتهي اللجنة العليا من أعمال حصر الدرجات وتوزيعها، وقد أشارت بعض المصادر أن عملية تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية تتم بشكل إيجابي بدون مواجهة أي مشاكل.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

من المفترض أن يتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق لهذا العام 2022 م خلال الفترة الحالية، حيث أنه بمجرد إنتهاء مرحلة تسجيل الرغبات ستظهر النتيجة بعد مرور ثلاثة أيام تقريبا، حيث يتم الإعلان من قبل وزير التعليم العالي بالاعلان عن النتائج لكلا الشعبين العلمي والأدبي، ومن الجدير بالذكر أن تلك المرحلة تستهدف الطلبة الذين تحصلوا على علامات تقدر بـ 246 درجة، بما يعادل 60% تقريبا بالنسبة الشعبية العلمية، أما بالنسبة للقسم الأدبي فقد استهدفت تلك المرحلة الطلاب الذين تحصلوا على مجموع 58.05% أي معدل درجات يقدر بـ 238 درجة.

خطوات تسجيل الرغبات

تسلتزم تلك العملية قيام الطالب عدة خطوات تبدأ بالولوج إلى الموقع الخاص بالتنسيق الإلكتروني الموضح في الاعلى، ثم يلزم كتابة بعض البيانات الخاصة بالطالب والتي تتمثل في رقم الجلوس الخاص به، بالإضافة إلى الرقم السري للطالب وكذلك الرقم التأكيدي، تظهر على الشاشة كافة البيانات الخاصة بالطالب ثم يتم النقر على التالي ليتم تأكيد العملية، يظهر على الشاشة خيار خاص بتعديل الرغبات حيث تتضمن حوالي 75 رغبة.