نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنيو الأخير لوجبات ماك الجديدة 2022 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وجبات ماك الجديدة 2022 في السعودية .. يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الوجبات الجديدة والخاصة بمطعم ماك في المملكة وذلك لأنه قد أعلنت سلسلة مطاعم ماك الشهيرة أو ماكدونالزد عن وجبات وأطعمة جديدة بمذاق عالي جدًا وأسعار في متناول الجميع من اجل جذب المواطنين في السعودية ويعتبر ماكدونالدز من أقدم السلاسل للمطاعم في العالم العربي والعالم أجمع وذكل منذ انطلاقها منذ 1955 وقد انطلقت تحت اسم ماك سيستم وذلك كانت التسمية الأولية لسلسلة المطاعم الأشهر في العالم وبعد مرور العديد من السنوات في سوق المنافسة بين المطاعم العالمية تم التوسع في العالم العربي وذلك من أجل تحقيق الانتشار اللازمة والذي تسعى له الشركة المالكة لسلسلة المطاعم الشهيرة والتي تقدم أشهى وأفضل وكذلك مختلف أنواع الوجبات التي حازت استحسان كافة عملاءها .

وجبات ماك الجديدة 2022 في السعودية

ويبحث المواطنين في أرجاء محافظات المملكة العربية السعودية عن الوجبات الجديدة التي اشتهرت بها ماكدونالدز ضمن قوائم أطعمتها التي اشتهرت بها داخل أروقة المطعم والتي نذكرها في السطور التالية.

وجبة الدجاج الشهيرة باسم تشيكن استربس والحارة لأصحاب الأذواق تأتي بـ 10 ريالات فقط بينما البايتس الأشهر تشيكن ماك تأتي بـ 9 ريالات فقط .

وهنالك الوجبة الأشهر للدجاج راب ماك والتي تأتي بسعر 17.5 ريال للحجم المتوسط بينما راب سبايسي وسط وهي نفس الوجبة لكن حارة بـ 18 ريال سعودي .

وفيما يخص وجبة الدبل من الجبنة والمسماه بالدبل تشيز ماك فتكلفتها 18 ريال سغةجي بينما الأقل ليتل تشيكن والتي اشتهر بها ماك والتيستي بنفس السعر .

البيري بيري هي أحد الوجبات الجديدة التي أعلن عنها أيضًا مطعم ماكدونالدز فبحجمها الوسط تأتي بسعر 19 ريال فقط .

سناكس ناجت أيضًا من أشهر الوجبات التي يميل إليها السعوديين فذات ال9 قطع بالحجم الوسط سعرها 26 ريال سعودي .

أما عن وجبة ماكدونالدز العربية في المملكة العربية السعودية فسعرها 27 ريال سعودي فقط وهي من أجدد الوجبات في منيو ماك .

وبالنسبة للوجبة الأجدد من ذكل هي وجبة الماك رويال ذات الحجم الوسط وسط والتي سعرها وصل 27 ريال سعودي .

وبالنسبة للأطعمة الخاصة بالتحلية فيقدم ماك حلويات ماك فلوري بالأوريو الفريز البارد بسعر 11 ريال ونصف .

أما عن نكهة الشيكولاته السوداء الشهيرة تقدم بسعر 11.5 ريال فقط وبالنسبة لعشاق المثلجات والآيس كريم فبنكهة الفراولة يقدم بنفس السعر بجانب بنكهة الشيكولاته .