التسجيل في ساند | ساند تسجيل دخول

التسجيل في ساند، حيث يعد برنامج ساند من أهم البرامج التي تدعم الأفراد العاطلين من العمل بسبب ظروف قهرية خارجة عن إرادتهم، كما تم تحديد الفئات التي تستحق دعم ساند بناء على عدد من الشروط الواجب أن تتوافر في الأفراد الراغبين في الاستفادة من برنامج ساند، حيث تتعاون وزارة الموارد البشرية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أجل تقديم يد المساعدة للعاطلين من العمل وتوفير فرص عمل مناسبة لهم عن طريق توفير العديد من الدورات التدريبية التي تعمل علي إكساب المستفيدين من البرنامج عدد كبير من المهارات والخبرات التي تؤهلهم للدخول بسوق العمل، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في ساند.

التسجيل في ساند للعاطلين من العمل

يتوفر أن يتم التسجيل في برنامج ساند بطريقة إلكترونية سهلة وبسيطة، عن طريق اتباع الخطوات التالية لجميع المستفيدين:

يجب الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية: تسجيل دخول.

يتطلب أن يتم تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على تبويب استحقاق نظام ساند.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة وكتابة رقم الحساب البنكي.

إدخال البيانات الشخصية التي تخص الاتصال بالمشتركين.

النقر على خانة التعديل.

بعد ذلك سوف يتم إرسال رسالة نصية لرقم الجوال المسجل في المنصة تفيد باستحقاق طلب التعويض.

وفي حالة إذا كان الفرد غير مؤهل للتسجيل في نظام ساند، فسوف يتم إرسال رسالة توضح سبب منع التأهيل في البرنامج.

شروط التقديم في برنامج ساند

برنامج ساند يسعى إلي استهداف المواطنين العاطلين من العمل بسبب ظروف خارجة عن الإرادة، وقد حدد نظام ساند شروط يجب توافرها من أجل الاستفادة من الخدمات التي يتم توفيرها، وفيما يلي شروط التسجيل: