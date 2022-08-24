رابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال 2022 بأسهل طريقة

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال 2022، حساب المواطن من البرامج الهامة في المملكة العربية السعودية التي تعمل علي مساعدة المواطنين في المعيشة وتخفيف العبء عليهم من غلاء الأسعار وتوفير الحياة الكريمة لهم وتحسين الدخل لهم، حيث من المعروف تم أيقاف هذا البرنامج في عام ٢٠٢٠م حيث جاء الملك سلمان بن عبد العزيز اعزه الله أن قام بالأمر بإعادة فتح دخول حساب المواطن واستقبال الطلبات من جديد.

رابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال 2022

هناك رؤية مستقبلية للملكة العربية السعودية من جميع جوانب الحياة المختلفة لتنمية المملكة والنهوض بها والرقي بها لعام ٢٠٣٠م حيث يتم التسجيل في حساب المواطن ليتم الاستفادة من الدعم وذلك من خلال الدخول علي الرابط الخاص لحساب المواطن من خلال النقر علي هذا الرابط ca.gov.sa.

خطوات التسجيل في حساب المواطن لعام ٢٠٢٢م عن طريق الجوال

نقوم بالتسجيل في حساب المواطن إلكتروني وإدخال رقم الجوال وذلك عن طريق اتباع الخطوات الأتية:

الذهاب إلي الموقع الإلكتروني لحساب المواطن ca.gov.sa.

علينا القيام بتسجيل وإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح اسم المستخدم بجانب كلمة المرور التي تم إرسالها عبر رقم الهاتف في رسالة.

ثم أدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.

بعدها يتم النقر علي كلمة تسجيل.

طريقة تقديم اعتراض في حساب المواطن ١٤٤٤ه‍

نتبع تلك الخطوات ليتم تقديم الاعتراض في حساب المواطن كتالي:

الذهاب إلى موقع حساب المواطن ca.gov.sa.

الدخول في حساب المستفيد.

النقر علي دراسة الأهلية.

الضغط علي أسباب عدم الأهلية.

يجب الاطلاع علي التنبيه الذي يقدمه الموقع.

ثم الضغط بالزر علي تقديم الاعتراض.

نقوم بتحديد الذي يجب أرفاقه من القائمة.

أدخال كافة البيانات المطلوبة.

النقر علي استعراض الملف.

اختيار المرفق من ذاكرة التخزين المحلية.

ثم يتم الضغط علي رفع الملفات عند الانتهاء.

الفئات الرواتب والشرائح المستحقة لحساب المواطن

هناك شرائح وفئات لها الحق في الحصول علي الدعم من حساب المواطن يمكننا توضيحها لكم علي النحو الأتي:

الشرائح المستحقة هي عائل الأسرة الرجل المتزوج، الأم المستقلة، الأب المستقل، اكبر الأخوة، الفرد المستقل أما التابعون هم الزوجات، والأولاد بجانب المعالون قانونيا، ونذكركم بقيمة مبلغ حساب المواطن الجديد.

أما الفئات المستحقة من حساب المواطن للدعم هناك عدة فئات علي النحو التالي:

الفئة الأولي الراتب يبدأ من صفر ولا يتعدى ٨٦٩٩ ريال سعودي.

أما الفئة الثانية راتبها يكون من بداية ٨٧٠٠ ريال سعودي ولا يزيد عن ١١٩٩٩ ريال سعودي.

بجانب الفئة الثالثة التي راتبها من ١٢ ألف ريال حتي ١٥٢٩٩ ريال سعودي.

كما تكون الفئة الرابعة تحتوي علي الذين يكون رواتبهم ١٥٣٠٠ ريال سعودي حتي ٢٠١٥٩ ريال سعودي.

حيث تكون بعد ذلك الفئة الخامسة وهي لا تستحق الدعم لان رواتبهم قد تكون ٢٠١٦٠ ريال سعودي ومنهم من يتعدى ذلك أيضا.

طرق التواصل مع حساب المواطن

يتاح العديد من الطرق المختلفة ليتم من خلالها التواصل مع حساب المواطن منها التواصل الإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني لحساب المواطن، كما يوجد أيضا التواصل من خلال الهاتف عن طريق الاتصال علي الرقم الموحد لحساب المواطن ١٩٩١٢ كما هناك أيضا خدمة صوتك مسموع يمكنك الدخول عليها من urv.ca.gov.sa.