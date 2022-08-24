كيفية التسجيل في برنامج ساند للعاطلين 1444 للاستفادة من الدعم الشهري

يعتبر برنامج ساند من أهم برامج مساعدات البطالة لظروف ضد إرادة العاطلين عن العمل وبناءً على مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها الراغبون في استخدام برنامج ساند، وهو برنامج أطلقته المؤسسة السعودية للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الموارد البشرية لمساعدة العاطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم، حيث يوفر البرنامج فرص عمل مناسبة للمستفيدين من البرنامج بالإضافة إلى تقديم عدد من الدورات التدريبية التي تهدف إلى إكسابهم المهارات والخبرة لتمكينهم من دخول سوق العمل.

التسجيل في برنامج ساند

هناك طريقة سهلة للتسجيل في برنامج ساند إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول وانقر فوق تسجيل الدخول.

أضف التفاصيل الخاصة بك واكتب رقم حسابك المصرفي.

قم بتضمين معلومات الاتصال الشخصية للمشترك.

انقر فوق حقل التحرير.

يتم بعد ذلك إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول للمسجل تشير إلى أن طلب الاسترداد مستحق.

إذا كان الشخص غير مؤهل للتقدم إلى نظام ساند، فسيتم إرسال خطاب يوضح سبب رفض الأهلية.

شروط التسجيل في برنامج ساند 1444

يستهدف برنامج ساند المواطنين العاطلين عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم. حدد النظام الشروط التي يجب استيفاؤها من أجل استخدام الخدمات التي يقدمها. ومن أهم هذه الشروط:

يجب أن يكون المستلم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المشتركين في النظام عن 60 عامًا.

تجاوز مدة الخدمة المنصوص عليها في قانون العمل السعودي وفقاً للمادة 14.

المشروع المشترك ليس له دخل من نشاطه التجاري أو نشاطه.

يجب ألا يترك الموظفون وظائفهم طواعية.

حتى يتسنى للمشتركين فرصة العمل.

يتم تدريب المستفيدين من قبل الوزارة.

حالات تعليق دعم ساند

في بعض الحالات، يتم إيقاف المدفوعات للمستفيدين من مساعدات ساند أبرز هذه الحالات هي:

إذا مات مقدم الطلب.

إذا كان الشخص لديه دخل من عمل تجاري أو نشاط خاص.

إذا كان المستلم غير قادر على العمل.

إذا كان المستفيد غير مسجل بالوزارة.

إذا تمكن المستفيد من إثبات أنه غير جاد في الحصول على وظيفة.

في حالة عدم إتباع المستفيد لتعليمات الوزارة.

عندما يبلغ المستلم سن 60 ويمكنه الحصول على معاش بناءً على أحكام قانون التأمين.

إذا لم تستوف أي من شروط المشاركة.

إذا غادر المستفيد المملكة العربية السعودية خلال 60 يومًا.

كيفية الاستعلام عن ساند

يمكن طلب خدمات ساند باتباع الخطوات التالية: