موعد نزول الدعم السكنى، يبحث الكثير من المستفيدين عن موعد نزول الدعم السكنى لشهر أغسطس الجاري 2022، حيث يعد هذا البرنامج من أهم برامج الدعم التي أطلقتها وزارة البناء والإسكان السعودية مع صندوق التنمية العقارية، من أجل صرف مساعدات مالية للمواطنين المقبلين على الزواج الراغبين فى الحصول على سكن مناسب لهم، على أن يتم الحصول على السكن فى شهر رمضان المقبل، ولتسائل الكثير من المستفيدين على موعد صرف الدعم السكنى لهذا الشهر، فسوف نجيب فى هذا المقال على كافة التفاصيل المتعلقة بموعد نزول الدعم السكنى لهذا الشهر، وما هى شروط الاستحقاق الواجب توافرها في الشخص المقدم، تابعونا من خلال السطور التالية:

موعد نزول الدعم السكنى لشهر أغسطس 2022

يتمكن المواطنين من خلال الدعم السكنى بدفع أقساط الوحدة السكنية الراغبين فى الحصول عليها بدون أي فوائد، على أن تقوم وزارة الإسكان بإضافة الأرباح الناتجة عن تلك الأراضي المدعومة إلى صندوق التنمية العقارية، وذلك فى نطاق رؤية المملكة 2030 وتطلعها إلى تحسين النشاط العقاري بالمملكة والحفاظ على مواردها ودعم صناعة العقارات، من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة للمواطنين الذين يحتاجون الدعم.

وكانت قد حددت وزارة الإسكان يوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي على أنه موعد نزول الدعم السكنى للمستفيدين، إلا إذا صادف هذا اليوم عطلة أسبوعية أو أجازة رسمية فى البلاد فإنه يتم تأجيله إلى اليوم التالي، وعليه فإن موعد صرف الدعم لهذا الشهر سيكون يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022.

شروط استحقاق الدعم السكنى 1444

قد حددت وزارة الإسكان عدد من الشروط التي يجب توافرها حتى يحق للمواطن التقدم للحصول على الدعم والاستفادة به، وتتخلص تلك الشروط فى النقاط التالية: