1500 شخص إضافى لقوا حتفهم فى إنجلترا وويلز خلال موجات الحر بـ«يوليو»

جدة - نرمين السيد - كشف مكتب الإحصاء الوطنى فى بريطانيا، أن أكثر من 1500 حالة وفاة إضافية وقعت فى إنجلترا وويلز خلال موجات الحر فى يوليو المنصرم - حيث سجلت المملكة المتحدة رقما قياسيا جديدا لدرجات الحرارة الليلية على مدار الشهر.





وأضاف مكتب "الإحصاء" أن متوسط عدد الوفيات اليومية فى إنجلترا خلال فترات الطقس الحار كان أعلى بنسبة سبعة فى المائة مقارنة بأيام أخرى من الشهر، وفق صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.

وتوفى 1224 شخصا كل يوم خلال موجات الحر الثلاث فى الشهر - من 10 إلى 22 يوليو، ومن 23 إلى 25 يوليو، ومن 30 إلى 31 يوليو 2022.

وكان هذا فى المتوسط 75 حالة وفاة فى اليوم أعلى من 1149 حالة وفاة لبقية الشهر، كما تظهر الأرقام.

وفى الوقت نفسه، فى ويلز، تم تسجيل تسع حالات وفاة إضافية فى أكثر أيام شهر يوليو حرارة - ما يصل إلى 83 حالة من 74 سجلت خلال بقية الشهر وهذا يعنى حدوث 1512 حالة وفاة إضافية فى إنجلترا وويلز خلال 18 يوما من موجات الحر فى يوليو.

وبلغ متوسط وفيات كوفيد اليومية 60 فى أيام الموجة الحارة مقارنة بـ 46 فى الأيام الأخرى – وهى قفزة بنسبة 31 فى المائة.

ووقال المتحدث باسم مكتب الإحصاء الوطنى: "الوفيات الزائدة خلال هذه الفترة يمكن أن تكون بسبب مجموعة من العوامل، وليس فقط زيادة الحرارة".

وأضاف أنه مطلوب مزيد من التحقيق لفهم هذا بشكل كامل، بما فى ذلك تسجيل المزيد من الوفيات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى سجلت فيه المملكة المتحدة رقما قياسيا جديدا لدرجة الحرارة خلال الليل الشهر الماضى، مع تسجيل الحرارة الليلية 26.8 درجة مئوية فى أوكسفوردشير فى الساعة 4.32 صباحا فى 19 يوليو.

وهذا يعنى أن درجة الحرارة لم تنخفض أبدا عن هذا المستوى خلال فترة 24 ساعة، مسجلة رقما قياسيا جديدا للمملكة المتحدة.

وقد سجل مكتب الأرصاد بالفعل وصول درجة الحرارة فى لينكولنشير إلى 40.3 درجة مئوية فى 19 يوليو - وهى المرة الأولى التى يتم فيها تجاوز عتبة 40 درجة مئوية.