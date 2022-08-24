مقتل وإصابة 3 عناصر من «داعش» بكمين فى نينوى

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ، الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن اللواء يحيى رسول عبدالله فى بيان قوله إنه :"تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى يواصل أبطال القوات المسلحة العراقية فى جهاز مكافحة الارهاب عملياتهم البطولية".

وأضاف: "تمكنت قواتنا من قتل عنصر من عصابات داعش الإرهابية، وإصابة عنصرين آخرين خلال كمين محكم نصب لهم بالقرب من سايلو مخمور فى محافظة نينوى".