واشنطن تؤكد على أهمية علاقاتها الاستراتيجية والدفاعية بالبرازيل

جدة - نرمين السيد - وحسب بيان لوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" اليوم الأربعاء، فقد جاء ذلك فى سياق الجولة الخامسة من محادثات الدفاع الاستراتيجى بين الولايات المتحدة والبرازيل خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجارى والتى استضافها مقر البنتاجون بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشار البيان إلى أن تمثيل الولايات المتحدة خلال هذه المحادثات السنوية كان من خلال دانيال إريكسون، نائب مساعد وزير الدفاع لشئون نصف الكرة الغربى، ومن الجانب البرازيلى الجنرال مارسيلو لوباو شيافو رئيس الأركان المشتركة البرازيلى للشئون الدولية.

وأوضح البيان أن محادثات الدفاع الاستراتيجى بين البلدين يعد مكونا أساسيا للعلاقات الدفاعية الثنائية كما توفر إطارا استراتيجيا لتوجيه التعاون الأمنى والدفاعى مستقبليا.

وأشادت واشنطن بالتزام البرازيل بعمليات حفظ السلام والمساعدات الإنسانية وباستضافتها الناجحة للمؤتمر الخامس عشر لوزراء دفاع الأمريكتين فى شهر يوليو الماضى.