الان رابط استعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq الرسمي

رابط استعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 الان نوافيكم بها ونستعرضه فى ظل بدء العد التنازلي على بيان ظهور نتائج الطلاب التي من المقرر على ان تكون على شكل الكتروني معلنة وذلك على مستوى كل محافظة على حدى وذلك بعدما أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان الوزارة ستعمل على نشر نتائج الطلاب في اليومين القادمين على شكل الكتروني نستعرض ننقله الان امام حضراتكم

رابط استعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022

أكدت التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الصف السادس الاعدادي فى العراق سيتم البدء فى اعلانها عن طريق تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث قد اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت بنجاح، على ان تبدأ وزارة التربية والتعليم العراقية على الاستعداد على الكشف عن ظهور نتائج الطلاب اون لاين وذلك عن طريق بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث قد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الطلاب ستعلن خلال الاسبوع القادم فى جميع المحافظات العراقية، الامر الذي ترتب عليه ارتفاع كبير فى عمليات البحث بحثاً عن طريقة استخراج تلك النتائج على نحو اون لاين نستعرض ننقله أمام حضراتكم الان

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

بامكانكم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي لـ اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي بسهولة تامة، حيث كل ماتحتاجه هو إدخال كل البيانات التي جاءت مطلوبة للأجراء الاستعلام عن تلك النتائج على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

حدد الدور الاول فى الأيقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني فى الخانة المخصصة لها

البدء فى إدخال وتحديد المحافظة التابع اليها فى الأيقونة المخصصة لها

انقر فى النهاية على ايقونة استعلام وبهذا ستكون على الفور أمامكم نتائج الصف السادس الاعدادي

على العلم على ان موقع الوزارة فقط هو من سيتولي امكانية الاستعلام اون لاين عن تلك النتائج فى جميع المحافظات العراقية