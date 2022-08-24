التقديم في برنامج فني مسعف بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية

برنامج فني مسعف، فقد أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من خلال التعاون مع هيئة الهلال الأحمر عن بداية التقديم في برنامج فني مسعف المنتهي بالتوظيف، فقد تم توفير برنامج فني مسعف من أجل إعداد الخريجين والعمل علي تمكينهم وتدريبهم، من أجل تقديم وإجراء الخدمات الإسعافية الأولية، والعمل علي تفقد وتشغيل المعدات الخاصة بالإسعاف الأولية، إضافة إلى العمل مع معدات الإنعاش القلبي والرئوي الذي يخص المرضى والمصابين، والعمل وفق تعليمات المشرف الخاص بذلك ونقل المصابين، بالإضافة إلى توثيق الإجراءات والأنشطة الإسعافية المتوفرة وسوف نوفر لكم رابط التقديم في برنامج فني مسعف.

برنامج فني مسعف المنتهي بالتوظيف

يتم التسجيل في برنامج فني مسعف وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين، ومن شروط التسجيل ما يلي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

الحصول علي شهادة البكالوريوس بإحدى تخصصات الكليات الإنسانية.

ألا يقل الطول الخاص بالمتقدم أو المتقدمة عن 155سم.

يجب أن يتم اجتياز الفحص الطبي والمسح الأمني.

اجتياز الفحص الخاصة باللياقة.

توافر رخصة قيادة سارية المفعول.

يجب أن تكون شهادة البكالوريوس موضح بها رقم الهوية الوطنية والمعادلة الخاصة بها من جانب وزارة التعليم، وأن يكون السجل الأكاديمي موضحاً به المعدل التراكمي في حال إذا كانت الشهادة تم إصدارها من خارج المملكة.

يتم العمل علي فرز طلبات المتقدمين بناء على المفاضلة الخاصة بدرجة اللغة الإنجليزية.

يتم النظر للمعدل التراكمي في حالة إذا تساوت درجات اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم في برنامج فني مسعف

يتم التقديم في برنامج فني مسعف بهيئة الهلال الأحمر السعودي، علي أن يحصل جميع المقبولين علي مكافأة شهرية وعدد من المميزات الأخري التي يحصل عليها المتقدمين للبرنامج، ويتم التقديم في البرنامج بهذه الخطوات: