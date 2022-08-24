نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقابل مساعدة وسكن وسيارة من الوليد بن طلال دعم لكل المحتاجين بالمملكة في المقال التالي

هناك الكثير من المؤسسات والمقرات الرسمية التي تقدم المساعدات للفئات المحتاجة في المملكة العربية السعودية ومنها مساعدة الوليد بن طلال من مؤسسته الخيرية، وتعتبر مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية هي من أشهر المؤسسات السعودية التي تسعى إلى مساعدة الفئات الفقيرة التي تحتاج بشكل فعلي إلى المساعدة حتى يتكنوا من كفاية أنفسهم وأسرتهم بجميع أفرادها وخاصة الفئات التي ليس لديها دخل شهري ثابت أو التي دخلها الشهري محدود. طريقة وخطوات تقديم طلب مساعدة الوليد بن طلال من خلال الدخول على رابط موقع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية الإلكتروني الرسمي.

بعد ذلك قم بالنقر إما على “تسجيل دخول” في حالة وجود حساب لك على الموقع.

أو على “تسجيل مستخدم جديد” في حالة أنه ليس لديك حساب خاص بك على الموقع.

عند تسجيل جديد يتم مطالبتك ببعض البيانات التي تتمثل في رقم الهوية الوطنية واسمك رباعيًا وعنوان بريدك الإلكتروني وكلمة سر مناسبة ورقم هاتفك المحمول.

بعد تسجيل الدخول يتم إرسال كود تحقق إلى هاتفك قم بكتابته في الحقل الخاص به وقم بمراجعة بياناتك قبل تقديم طلب المساعدة.

يتم مراجعة طلبكم وفي حالة القبول يتم التواصل معك من خلال عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك المحمول. شروط استحقاق مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال يجب أن تكون جنسية الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

عمر الشخص المتقدم يجب ألا يقل عن عمر 21 عام.

دخل الشخص المتقدم يجب ألا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال سعودي.

يشترط عدم حصول المتقدم على أي قطعة أرض سكنية أو سيارة أو أي أملاك خاصة به.

تجرّد المتقدم من أي أصول عريقة وعدم وجود أي سجل تجاري خاص به.

ويشترط ألا يكون لدى المتقدم أي وحدات سكنية خاصة به ومسجلة باسمه ومملوكه له.

يتعهد بقبول المستفيد بكل شروط استحقاق المساعدة من المؤسسة ويقر بها.

كما يتعهد بعد التصرف الشخصي للمساعدات التي حصل عليها من بيع أو تأجير المساعدة.

يدفع جميع مخالفات السيارة المفروضة عليه طالما أنها في حوزته ولا يتصرف بها أي تصرف شخصي. عمر شويل - جدة بدون مقابل مساعدة وسكن وسيارة من الوليد بن طلال دعم لكل المحتاجين بالمملكة - ثقفني

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