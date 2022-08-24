نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للمعاهد والجامعات الحكومية موقع الحكومة المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من طلاب المرحلة الثانية في حالة ترقب لظهور نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية للمرحلة الثانية ٢٠٢٢، وأكد رئيس قطاع التعليم للتعليم العالي والمشرف على قطاعات التنسيق السيد عطا، أن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لم يتحدد حتى الآن، قال السيد عطا أنه من المؤكد أن يتم معرفة النتيجة عقب غلق باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية ب ٧٢ ساعة فقط و ذلك يوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساءاً، ولا يستطيع الطلاب من تعديل أو تسجيل في رغبات المرحلة الثانية، وعقب إنتهاء اللجنة العليا من أعمال الحصر والتوزيع، وأكد سيادته أن عملية تنسيق الرغبات للمرحلة تسير بكل هدوء وإيجابية دون حدوث أى مشكلات، ونرفق اليكم موعج ظهور نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية للمرحلة الثانية ٢٠٢٢، .

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية للمرحلة الثانية ٢٠٢٢، وقال رئيس قطاع التربية والتعليم بالوزارة والمشرف العام لقطاع التنسيق، في تصريحات له، أن العمل على تنسيق المرحلة الثانية بالمعامل تسير بإنتظام، وتوجد استعدادات مكثفة من أجل مواجهة فيروس كورونا، وقال أن غرفة العمليات المركزية القائمة على متابعة أعمال التنسيق للمرحلة الثانية ٢٠٢٢ لم ترصد حتى الآن أى مشكلات أو شكاوى بشأنها.

تنسيق الجامعات 2022

في نفس السياق، يتم مواصلة أعمال التسجيل في الجامعات الخاصة، لطلبات الإلتحاق في مختلف الكليات، وذلك وفقاً للحدود التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وذلك برئاسة وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.

تنسيق المرحلة الثانية

حيث أن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات تستهدف نحو ٢٦٩٢٠٢ طالباً بالشعبتين أدبى وعلمي، بحد أدنى ٢٤٦ درجة بالنسبة للشعبة العلمية، و٢٣٨ درجة شعبة أدبى، حيث أن عدد الطلاب الذين قاموا بتسجيل الرغبات بلغ نحو ١٨٥ ألف طالب وطالبة حتى اليوم على الموقع الإلكتروني بالتنسيق.

توقعات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

توقعات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب التخصص العلمي والأدبي وهي كالآتي: