تاريخ العودة للمدارس 1444 في السعودية

يهتم الطلاب بمعرفة تاريخ العودة للمدارس 1444هـ – 2023م وكل المعلومات بخصوص السنة الدراسية الجديدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن وزارة التربية والتعليم السعودية قام بتعديل التقويم الدراسي أكثر من مرة إلى أن انتهت بتقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية أساسية كما حددت الإجازات الخاصة بالعام الدراسي في التقويم المعدّل الأخير، ومن واجبنا تقديم شرح تفصيلي بخصوص عودة الدراسة وكل التفاصيل الخاصة بكل فصل دراسي.

تاريخ العودة للمدارس 1444هـ – 2023م في السعودية

بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بعمل تعديل أخير على التقويم الدراسي للعام الجديد 1444هـ – 2023م حددت فيه تاريخ عودة الطلاب إلى المدارس والذي من المقرر أن يكون في يوم الأحد الموافق الأول من شهر صفر لعام 1444هـ أي الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري 2022م.

تفاصيل الفصول الدراسية الثلاثة لعام 1444هـ

وفقًا للتقويم الدراسي الجديد تم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية للعام 2022م – 1444هـ والتقسيم جاء كالآتي:-

الفصل الدراسي الأول من المقرر أن يبدأ في يوم الأحد الموافق الأول من شهر صفر 1444هـ أي الثامن عشر من أغسطس 2022م وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق الثلاثين من ربيع الآخر 1444هـ أي الرابع والعشرين من نوفمبر 2022م.

بينما الفصل الدراسي الثاني يبدأ في يوم الأحد الموافق العاشر من شهر جمادي الأول 1444هـ أي الرابع من ديسمبر 2022م ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق العاشر من شعبان 1444هـ أي الثاني من مارس 2023م.

وأخيرًا الفصل الدراسي الثالث يبدأ في يوم العشرين من شعبان لعام 1444هـ أي الثاني عشر من شهر مارس 2023م وتستمر الإجازة حتى يوم الخميس الموافق الرابع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ أي الموافق الثاني والعشرين من شهر يونيو لعام 2023م.

إجازات العام الدراسي 1444هـ