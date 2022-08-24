هنا نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الثاني fany.emis.gov.eg

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عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الثاني، التي كثر عليها البحث منذ دقائق بعد الأنباء عن بدء ظهور النتيجة خلال ساعات، ولا سيما بعد أن كشفت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني نسبة نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٢م والتي وصلت إلي ٩١.٢٧%، حيث قام وزير التربية والتعليم بالشكر لكافة كوادر التعليم الفني والطلاب والأهالي، من المعروف أن شهادة الدبلومات الفنية تختلف في تخصصاتها مثل الدبلومات الفنية التجارية، والصناعية والزراعية والفندقية، كما يوجد نظامين في التعليم الفني للدراسة نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات بجانب الأساليب المختلفة للدراسة كنظام الأعداد المهني والدراسة النظامية، ونظام التعليم المزدوج.
نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم
يقوم الكثير من أولياء الأمور والطلاب بالبحث والاستعلام عن استخراج نتائج شهادات الدبلومات الفنية الفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٢م ليتم الحصول علي درجاتهم والاطمئنان علي مجموعهم، حيث يحرص الكثير منهم ويرغب في الالتحاق بالكليات والجامعات للاستكمال دراستهم وذلك من خلال متابعة تنسيق الدبلومات الفنية ليكون في منتصف شهر سبتمبر ٢٠٢٢م.
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022
أتاحت وزارة التربية والتعليم علي توفير ظهور نتائج الدبلومات الفنية علي موقع وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني من خلال رابط بوابة التعليم الفني لنتائج الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٢م الدور الثاني من خلال هذا الرابط (fany.emis.gov.eg) ليتم من خلاله قيام جميع الطلاب بالاستعلام عن النتيجة والحصول عليها في جميع محافظات الجمهورية.
خطوات الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني لعام ٢٠٢٢م برقم الجلوس
يمكن الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس ومعرفة النتيجة بالتفصيل وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني بمصر للدخول علي بوابة التعليم الفني من خلال النقر علي هذا الرابط fany.emis.gov.eg.
- اختيار نتائج الامتحانات وتحديد نتائج امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢م الدور الثاني.
- تحديد التخصص الصناعي أو التجاري أو الفندقي أو الزراعي أو التدريب المهني المقيد به الطالب.
- بعدها يجب أدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والطالبة.
- الضغط علي كلمة ظهور النتيجة.
سوف يحصل علي الفور علي النتيجة بالكامل ومعرفة جميع الدرجات بالتفصيل في كافة المواد والمجموع الحاصل علية من المجموع الكلي.
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