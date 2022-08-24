نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية 2022-2023.. رابط استمارة التسجيل في قاعدة الفقر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استمارة التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية 2022-2023 ، حيث أفادت الوزارة أن جميع من يرغب بالشمول على راتب الحماية الاجتماعية عليه الدخول عبر رابط الاستمارة الإلكترونية للتسجيل في قاعدة بيانات الفقر 2022، والذي خصصته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجميع المواطنين من أجل التقديم للشمول على راتب الرعاية الاجتماعية، ونحن من خلال موقع “ثقفني” سنعمل على رصد كافة التفاصيل. بالإضافة إلى معرفة شروط التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية.

استمارة التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية 2022-2023

شروط التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية 2022-2023 ، هو ما يرغب في معرفته جميع الأشخاص الراغبين في الشمول براتب الحماية الاجتماعية بالتزامن مع إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع هيئة الحماية الاجتماعية إطلاق استمارة التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية 2022-2023.

ونشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر صفحتها الرسمية الموثقة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشوراً جاء مضمونه: أنه بتوجيه من معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبد الستار، قد تم تفعيل رابط استمارة راتب الحماية الاجتماعية 2022-2023 ، وذلك وفقاً لقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014.

شروط التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية 2022-2023

نستعرض عليكم الآن شروط التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية 2022-2023 ، والتي أوضحتها هيئة الحماية الاجتماعية على موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت، والتي جاءت كالآتي:

أولاً: يقدم المواطن طلب الحصول على الإعانة مرفقا به المستمسكات الثبوتية الأتية: البطاقة الموحدة أو هوية الأحوال المدنية لرب الأسرة وأفرادها مع صورة حديثة لرب الأسرة فقط – تأييد سكن. ثانياً: يرفق مع المستمسكات الثبوتية المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة الوثائق الأتية: ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تقديم ما يؤيد شموله بقانون ذوي الإعاقة رقم (38 لسنة 2013). الأرملة تقدم شهادة الوفاة مع صورة قيد من مديرية الأحوال المدنية. المطلقة تقدم قرار بالطلاق مكتسب الدرجة القطعية مع صورة قيد من مديرية الأحوال المدنية وقرار حضانة للأبناء أن وجدوا في حضانتها. زوجة المفقود تقدم قرار بالفقدان من المحكمة المختصة أو ما يثبت حالة الفقدان لحين صدور قرار من المحكمة المختصة بذلك. المهجورة تقديم تأييد من الوحدة الإدارية وبشهادة شاهدين يؤيد حالة الهجران. الفتاة البالغة الغير متزوجة دون (35) سنة فاقدة الأبوين تقديم تأييد من الوحدة الإدارية وبشهادة شاهدين بانعدام المعيل الشرعي. العزباء الغير متزوجة (من بلغت 35 سنة ودون 55 سنة ) تقديم صورة قيد يؤيد الحالة الزوجية. العاجز بسبب المرض تقديم قرار طبي بعدم قدرته على العمل وعاجز الشيخوخة من بلغ (60) سنة من العمر للرجال و(55) سنة من العمر للنساء. اليتيم تقديم شهادة وفاة كلا الوالدين أو شهادة وفاة الأب أو ما يؤيد فقدانه وعقد زواج الأم مع حجة وصايا لاحد ذوي اليتيم من المحكمة المختصة. أسرة النزيل أو المودع تقديم قرار مكتسب الدرجة القطعية ومدة الحكم تزيد عن سنة واحدة. المستفيدون من دور الدولة الإيوائية تقديم كتاب يؤيد كونه احد نزلاء هذه الدور. الأحداث المحكومين تقديم قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية ومدة الحكم تزيد عن سنة واحدة. الطالب المتزوج تقديم ما يؤيد استمراره بالدراسة ولغاية الدراسة الإعدادية. بخلاف ما ورد أعلاة التقديم يكون لفئة أسرة معدومة الدخل.

رابط استمارة التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية

الجميع الآن يُمكنه الدخول على رابط استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر 2022 ، والإطلاع على كافة التفاصيل التي تخص التسجيل في قاعدة بيانات الفقر 2022 ، وهو رابط استمارة التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية 2022-2023 ، وإتمام عملية التسجيل في قاعدة بيانات الفقر، وذلك بهدف الشمول على رواتب الحماية الاجتماعية، وسنتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص ذات الشأن.