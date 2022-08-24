العالم اليوم - ضربة روسية توقع قتلى وجرحى في محطة قطار وسط أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر ضربة روسية توقع قتلى وجرحى في محطة قطار وسط أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 10:19 مساءً - أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمام مجلس الأمن الدولي التابع للامم المتحدة مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 50 آخرين الأربعاء بـ"ضربة روسية" استهدفت محطة للسكك الحديد في وسط أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في بداية كلمته "لقد تلقيت للتو معلومات عن هجوم صاروخي روسي على محطة للسكك الحديدية في منطقة دنيبرو بتروفسك(...) قتل ما لا يقل عن 15 شخصا وأصيب حوالي 50 آخرين".

وأضاف أن الضربة كانت "مباشرة على العربات في محطة تشابلينو. اشتعلت النيران في أربع عربات لنقل الركاب".

وتابع الرئيس الأوكراني "هرع رجال الإنقاذ إلى المكان لكن عدد القتلى قد يرتفع للأسف. هذه هي حياتنا اليومية".

تتزامن هذه الضربة مع إحياء أوكرانيا ذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفياتي في العام 1991، ومع دخولها الشهر السابع من الحرب التي بدأت في 24 فبراير.