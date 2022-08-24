عااجل ننشُر درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 وموعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من وزارة التعليم العالي بالرقم القومي

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 وموعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من وزارة التعليم العالي، حيث اكدت وزارة التعليم العالي على ان التسجيل على المرحلة الثانية سيتم تمديده يوماً اضافياً على مستوى جميع المحافظات المصرية حتي يكون موعد إغلاق التنسيق على المرحلة الثانية فى مساء يوم الاثنين الموافق 23 اغسطس على ان نتابع على غرار هذا الامر من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز كافة التفاصيل المطروحة حول التسجيل على تلك المرحلة بالحد الأدنى المطلوب لتلك المرحلة اون لاين

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022

تبدأ وزارة التعليم العالي على تمديد مدة تسجيل رغبات الطلاب على تنسيق المرحلة الثانية 24 ساعة اضافية، حيث لم تستكمل وزارة التعليم العالي استقبال عدد الطلاب المحدد لهم تنسيق تلك المرحلة الذي من المخطط ان يكون عددهم إلى 270 ألف طالب وطالبة، حيث من المقرر على ان تستكمل وزارة التعليم العالي استقبال الطلاب فى تنسيق المرحلة الثانية في الساعات القادمة الذي وصل الحد الادني فيه الى 246 درجة بحد أدني 60% بالنسبة لطلاب شعبة علمي على ان من المقرر على ان يصل عدد طلاب شعبة علمي المقرر لهم تلك المرحلة أكثر من 223 ألف طالب وطالبة، ليكون الحد الادني على شعبة الادبي لتلك المرحلة المرحلة الى 58% المخطط ان يصل عددهم الي 45 ألف طالب وطالبة ، على ان يتم التأكيد على ان اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية سيكون خلال 72 ساعة من تاريخ غلق أبواب التسجيل على تلك المرحلة كأقصى تقدير ممكن

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

نستعرض نتابع مع حضراتكم طرق و خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية على النحو التالي:-

فى الخطوة الأولى:- قم بالدخول على موقع التنسيق الرسمي من بوابة الحكومة المصرية

فى الخطوة الثانية:- ابدء فى اختيار ايقونة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

فى الخطوة الثالثة- قم بالبدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- قم بالبدء بادخال رقم جلوسك فى الأيقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- قم بالبدء فى تحديد المحافظة التابعة اليك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- ادخل الرقم القومي الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الاخيرة انقر على ايقونة استعلام حتي تكون أمامك النتيجة على الفور امامك معلنة

هذا ومع العلم على انه بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي فى الاسفل فى حال مواجهتكم اي صعوبات متعلقة حول اتمام التسجيل على تلك المرحلة وذلك حتي نساعدكم على الفور على توفير ابسط الحلول الممكنة امامكم حول اتمام التسجيل على تلك المرحلة التي سيتم العمل على اغلاق ابواب التسجيل عليها مساء اليوم الموافق ميلادياً اليوم الثالث والعشرون من اغسطس