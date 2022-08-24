نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول الامن البيئي 1444 رابط استعلام عن أسماء المقبولين في القوات الخاصة للأمن البيئي. في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الامن البيئي 1444 ، من المنتظر ان تعلن وزارة الداخلية السعودية عن نتائج قبول الامن البيئي عبر موقع أبشر للتوظيف https://jobs.sa في الساعات القليلة المقبلة، وحاليا يبحث معظم مواطنو المملكة العربية السعودية الذين تقدوا يوم السبت 1443/12/17هـ الموافق لـ 16 يوليو 2022 عبر بوابة القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للقوات الخاصة للأمن البيئي في مختلف مناطق المملكة عن رابط الاستعلام عن نتائج القبول في الأمن البيئي 1444 وكيفية استخراج أسماء المقبولين بشكل مبدئي الكترونيا وهذا الذي سنتعرف عليه بشكل مفصل ودقيق في الأسطر التالية من هذا المقال.

تحديث: أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي عن نتائج القبول المبدئي وأسماء المقبولين. اليوم الأربعاء الرابع والعشرون من شهر أغسطس 2022 الموافق لـ 26 محرم 1444. حيث يمكن لجميع المترشحين الاستعلام عن النتائج بشكل الكتروني من خلال الدخول على منصة أبشر للتوظيف واتباع الخطوات الموضحة في أسفل المقال.

نتائج الامن البيئي 1444

علاوة على ذلك، تعد القوات الخاصة الامن البيئي في المملكة العربية السعودية من ابرز القوات التي تعمل على حماية المحميات البيئية من كل أنواع التخريب مع ضمان التنوع الحيوي في كافة مناطق المملكة، حيث تحرض قوات الامن البيئي على منع قتل الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض مع حماية الحياة الفطرية، كما تسهر القوات على حماية التنوع الإحيائي بين الكائنات الحية.

رابط استعلام نتائج قبول الامن البيئي 1444

أكدت وزارة الداخلية السعودية ان الاستعلام عن نتائج قبول الامن البيئي سيكون بشكل الكتروني من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمنصة أبشر للتوظيف واتباع بعض الخطوات البسيطة التي جاءت مبينة على النحو التالي:

في المحلة الأولى يجب عليك الدخول على رابط منصة أبشر للتوظيف.

من خلال أعلى صفحة الواجهة الرئيسية للموقع اضغط على نتائج القبول

ثم في المرحلة الثلاثة من الاستعلام عن نتيجة قبول الامن البيئي. يجب على المستعلم ان يقوم تسجيل الدخول بالحساب الشخصي المسجل

على المنصة من خلالعبر ادخال جميع البيانات المطلوبة منك

في الأخير ستظهر كافة النتائج بالتفصيل إن تم قبول المتقدم بشكل مبدئي. مع اكمال باقي الإجراءات الخاصة بالقبول النهائي.

يمكنك أيضا مشاهدة الفيديو ادناه والذي يوضح طريقة الاطلاع على نتائج القبول في قوات الامن البيئي بشكل مبسط ودقيق.

الوثائق المطلوبة للمقبولين في الأمن البيئي

يجب على شخص تم قبوله في القوات الخاصة للأمن البيئي ان يحضر عدة مستندات ووثائق من اجل اجتياز المقابلات الشخصية وك>لك اتمام عملية التسجيل وجاءت تلك المستندات مبينة فيما يلي:

يجب على المتقدم احضار أصل الهوية الوطنية وعدد 4 صور منها. كذلك 4 صور ملونة مقاس 3×4 خليفة باللون الأبيض مدون عليها الاسم والسجل المدني. أيضا رقم أيبان حساب بنكي مصدق ومفعل، مع دفتر 100 ورقة وعدد 2 قلم أزرق وملف علاقي أخضر. مع ضرورة إحضار اللباس الرياضي يوم اجتياز المقابلة الشخصية.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا ه>ا والذي شرحنا لكم فيه الطريقة الصحيحة التي يستطيع من خلال لك مواطن سعودي ان يستعلم عن نتائج الامن البيئي 1444.