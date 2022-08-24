نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر tansik.digital.gov.eg الان رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لمعُرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 نقدمه الان امام حضراتكم فى ظل ترقب مئات الالاف من طلبة شهادة الثانوية العامة بدء العمل على نشر نتائج تنسيق المرحلة الثانية المقرر على ان ينتهي عملية التسجيل عليه مساء يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم الثالث والعشرون من اغسطس على مستوي كل المحافظات المصرية، علي ان نتابع وننقل امام حضراتكم الان بالخطوات طرق الحصول على نتائج تنسيق تلك المرحلة بشكل الكتروني

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

تستعد وزارة التعليم العالي على غلق ابواب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية يوم الثلاثاء 23 اغسطس فى جميع المحافظات المصرية، على ان تبدأ على الفور وزارة التعليم العالي على مراجعة رغبات الطلاب المقدمة على الموقع، بعدما استهدفت المرحلة الثانية تسجيل رغبات نحو 269 الف طالب وطالبة فى الشعبة الادبية وكذلك العلمية بعدما وصل الحد الادني على المرحلة الثانية الى 60% بالنسبة لطلاب شعبة علمي وحد ادني وصل الى 58% بالنسبة لطلاب شعبة ادبي، على ان يتزايد الى حد كبير عمليات البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام عن نتيجة تنسيق تلك المرحلة على نحو نستعرض وننقله من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الان

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ننقل ونوافيكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز بالخطوات طرق الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية على النحو التالي:-

فى الخطوة الأولى:- قم بالدخول على موقع التنسيق الرسمي من بوابة الحكومة المصرية

فى الخطوة الثانية:- ابدء فى اختيار ايقونة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

فى الخطوة الثالثة- قم بالبدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- قم بالبدء بادخال رقم جلوسك فى الأيقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- قم بالبدء فى تحديد المحافظة التابعة اليك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- ادخل الرقم القومي الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الاخيرة انقر على ايقونة استعلام حتي تكون أمامك النتيجة على الفور امامك معلنة

علماً على ان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية تستهد ان يتم العمل على اعلانها خلال 72 ساعة من اغلاق ابواب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

لم تحدد وزارة التعليم العالي اي موعد رسمي متعلق حول الكشف عن نتائج التنسيق الخاصة بالمرحلة الثانية على مستوي اي محافظة من محافظات الجمهورية، حيث اكدت السادة المسؤولين على ان نتائج التنسيق الخاصة بالمرحلة الثانية سيتم الكشف عنها الكترونياً وذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي خلال 72 ساعة من الان سيتم الاعلان عن تلك النتائج عبر موقع التنسيق الرسمي

نتائج تنسيق المرحلة الثانية 2022

نتائج تنسيق المرحلة الثانية عمليات البحث على جوجل تتزايد من أجلها وذلك من اجل اجراء الاستعلام عنها اون لاين وذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي بشكل وبصورة الكترونية وذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي بالاسم الرباعي ورقم الجلوس على النحو الذي جاء على الشكل الذي سبق لنا ذكره بالاعلي