رئيس الوزراء الأوكرانى: تلقينا 3 مليارات دولار مساعدات من الولايات المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 09:28 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال، عن تلقي كييف 3 مليارات دولار كمساعدات من الولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم

وقال رئيس الوزراء الأوكراني : اليوم، دخلت 3 مليارات دولار من منح الولايات المتحدة ميزانية الدولة من خلال البنك الدولي، وهذه هي الشريحة الأولى من 4.5 مليار دولار إضافية من الدعم المباشر للميزانية.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي لمجلس الأمن، إن على روسيا التوقف عن "الابتزاز النووي" ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وطالب فولوديمير زيلينسكي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإشراف الدائم على محطة زابوريجيا .

وتابع فولوديمير زيلينسكي: روسيا عاودت قصف السكك الحديدية في دنيبروبتروفسك.