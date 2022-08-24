الجزائر: اكتشاف نفطى مهم بحجم يفوق 150 مليون برميل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شركة "سوناطراك" الجزائرية للنفط والمملوكة للدولة، فى بيان، أن التقدير الأولى لحجم هذا الاكتشاف، الواقع فى منطقة رقعة السبع بولاية أدرار جنوب غربى البلاد، يفوق 150 مليون برميل.

وبحسب البيان، يأتى هذا الاكتشاف بعد 28 عاما من آخر اكتشاف للنفط فى هذه المنطقة عام 1994.

وأوضحت "سوناطراك" أن هذه الاكتشاف سيكون مشجعا لاستمرار نشاط التنقيب عن المحروقات السائلة فى هذه المنطقة.