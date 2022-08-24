مجلس السيادة بالسودان يعقد اجتماعا لتنسيق جهود درء آثار السيول والأمطار

جدة - نرمين السيد - عقد عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشى إبراهيم، اليوم الأربعاء، فى القصر الجمهورى اجتماعًا ضم سفراء جمهورية مصر العربية، ودول مجلس التعاون الخليجى، والمملكة الأردنية الهاشمية، وبحضور وزير شئون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان، ووزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ووزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت ووكيل أول وزارة المالية لتنسيق جهود درء آثار السيول والأمطار.





وبحث الاجتماع دور الدول العربية الشقيقة فى درء آثار السيول والأمطار التى شهدتها العديد من ولايات البلاد مؤخرًا. وأوضح السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان، فى تصريحات صحفية اليوم عقب الاجتماع، أن الاجتماع شدّد على ضرورة مضى الدول العربية قدمًا فى دعم السودان خلال هذه المرحلة لمواجهة الكوارث التى خلفتها السيول والأمطار، وفق خطوات تنفيذية واضحة لمساهمات الدول العربية فى هذا الجهد الإنسانى النبيل، وبصورة عاجلة وسريعة تتناسب مع حجم الأضرار الماثلة. وأشار السفير حسام عيسى، إلى المساهمات التى شرعت فى تقديمها بعض الدول العربية فعليًا، بإرسال كميات من المساعدات الإنسانية للمتضررين، فى مقدمتها جمهورية مصر العربية، والسعودية، وقطر. وأضاف أن الاجتماع اتفق على أهمية التنسيق الكامل مع الجهات السودانية العاملة فى الشأن الإنسانى، حتى لا تحدث إزدواجية عند تقديم المساعدات وتتم الاستفادة القصوى منها من أجل غوث ومساعدة المتضررين فى المناطق المنكوبة.

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