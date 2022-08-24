50,000 ريال موافقة فورية بدون كفيل غارم ولا تحويل للراتب عبر إمكان للتمويل

يحصل في الفترة الراهنة العميل المتقدم السعودي على مبلغ يبدأ من 2000 ريال حتى 50,000 ريال سعودي بالتقسيط الشهري لمدة لا تزيد عن 24 شهر عبر إمكان للتمويل حيث تمكنت الشركة في وقت قصير كسب ثقة العديد من المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل الشخصي الميسر التابع إلى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث أمتاز التمويل بأنه مطابق مع معايير الدين الإسلامي في السعودية بدون أشتراط جهة عمل محددة حيث أصبح التمويل الشخصي متاح لجميع العاملين في القطاعات المختلفة وعند يحصل العميل على موافقة فورية بدون الحاجة إلى كفيل غارم ولا تحويل للراتب الشهري بفترات سداد مرنة لكافة العملاء المتطابق عليهم الشروط والأحكام الواجبة للتمويل الشخصي لدى شركة إمكان.

كافة شروط الحصول على قرض إمكان في السعودية

يمكن التقديم الإلكتروني على قرض شركة إمكان التابعة إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة ولكن يعطى بعد توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة ومن ضمنها توفير فترة مناسبة لمدة زمنية تبدأ من ستة أشهر لجميع العاملين في القطاع الخاص فقط كذلك يجب توفير دخل ثابت يساوي 4000 ريال شهريًا وغير ذلك من الشروط والضوابط اللازمة كما يلي:

يحب على العميل المتقدم السعودي توفير الحد الأدنى للدخل الشهري الذي يساوي أربعة آلاف ريال سعودي فأكثر من ذلك.

كذلك يحتاج التمويل الشخصي المُصغر توفير سلامة السجل الائتماني من جميع الفئات السعودية المتقدمة لدى شركة إمكان للتمويل.

يطلب تمويل شركة إمكان توفير فترة على رأس العمل تساوي على الأقل ستة أشهر من جميع موظفي القطاع الخاص في أراضي السعودية.

مميزات البرنامج التمويلي التابع إلى شركة إمكان للتمويل