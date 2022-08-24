رابط تسجيل حجز أرض سكنية مجانية شروط مُيسرة لدعم سكني الجديد housing.gov.sa “خدمة إلكترونية”

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل والتقديم لحجز قطعة أرض مجانية housing.gov.sa على منصة سكني وزارة الإسكان، حيث تتنوع المصادر التي يمكن من خلالها الحصول على منحة أرض مجانية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة السعودية، وذلك للفئات من المحتاجين والأشد حاجة ومحدودي الدخل وتقوم الحكومة السعودية من خلال وزارة الإسكان بتوزيع منح أراضي مجانية، وهي خدمة من عديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، وسنقوم بالشرخ بالصور التوضيحية طريقة التسجيل لحجز قطعة أرض سكنية مجانية على منصة الدعم السكني.

رابط تسجيل حجز أرض سكنية مجانية شروط مُيسرة لدعم سكني الجديد “خدمة إلكترونية”

هذا ويمكن الحصول على قطعة أرض سكنية كمنحة من الديوان الملكي السعودي، أما عن حجز قطعة أرض بغرض السكن وبناء منزل فتتم من خلال سكني على الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان، وسنستعرض من خلال هذا التقرير كيفية التسجيل والتقديم للاستفادة من منح الأراضي السكنية التي تُمنح للمستفيد بدون مقابل مادي، وهى أراضي بمساحات متنوعة وفق المخططات المتوفرة لدى الوزارة، وذلك بمختلف مناطق المملكة، وذلك وفق شروط وضوابط حددتها الوزارة للاستفادة من مبادرة حجز الأراضي المجانية.

تقديم طلب منحة الأرض المجانية 1444

تقوم وزارة الإسكان من خلال برنامج سكني أراضي سكنية يتم حجزها كمنحة مجانية بدون مقابل مالي، وذلك حسب الشروط والمعايير التي أعلنتها الوزارة، وتتلخص تلك الشروط في التالي:

التعهد بالقيام ببناء المسكن على قطعة الأرض المجانية خلال فترة زمنية مُحددة.

هذا المنتج يتم تقديمه للمستفيد من ضمن مخططات وزارة الإسكان.

يبدأ الشروع في البناء خلال 6 أشهر من تاريخ استلام قطعة الأرض.

يتم تقديم هذه الخدمة للأفراد فقط.لمزيد من المعلومات يمكن زيارة رابط حجز قطعة أرض سكنية مجانية كمنحة.

قنوات الخدمة الإلكترونية لبرنامج سكني والتواصل والدعم الفني housing.gov.sa

قناة التواصل وقت توافر الخدمة مدة الاستجابة مراكز الخدمة من يوم الأحد إلى يوم الخميس

من 8 صباحا –2 ظهرا يتم الرد خلال 30 دقيقة مقر الجهة من يوم الأحد إلى يوم الخميس

من 8 صباحا –2 ظهرا يتم الرد خلال 30 دقيقة البوابة الإلكترونية للجهة متوفرة يوم واحد تطبيق الجوال متوفرة فورا أجهزة الخدمة الذاتية متوفرة فورا

كما يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

رقم الهاتف للتواصل والاستفسار: 199090.

شروط تقديم طلب منحة الأرض من البلدية 1444

“الصور التوضيحية” طريقة تسجيل حجز أرض سكنية مجانية على منصة الدعم السكني



إنشاء حساب على رابط موقع منصة سكني .

. زيارة رابط موقع وزارة الإسكان في السعودية .

. اختيار خدمة مشروع سكني.

كتابة رقم السجل المدني والضغط على أيقونة التالي.

إدخال البيانات المطلوبة ومنها تاريخ الميلاد ورقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني، والموافقة على جميع الشروط والأحكام.

سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك الجوال بها كود التأكيد والتحقق.

أدخل كود التحقق في المكان المطلوب.

الضغط على أيقونة تأكيد.

النقر على حفظ البيانات.

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم باستفاضة طريقة التقديم لحجز قطعة أرض مجانية، وذلك بعد إنشاء حساب جديد على رابط موقع سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كما تناولنا الشروط الخاصة بالتسجيل وقبول الطلب، وفي حال كان لديكم استفسار، يمكنكم طرح استفساراتكم من خلال التعليقات أسفل التقرير، وسنعمل جاهدين بالرد على جميع ما يصل إلينا من تساؤلات واستفسارات.