نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالاسماء استعلام قوائم المستفيدين من مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي المرحلة الاولي في البلديات 2022 من خلال موقع www pmhi ly في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام قوائم المستفيدين من مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي المرحلة الأولى يهتم عدد كبير من المواطنين في ليبيا بالتعرف على قائمة المستفيدين من مبادرة رئيس الحكومة الخاصة بالإسكان في جميع أنحاء ليبيا، وذلك لكي يتم التعرف على أسماء المستفيدين الذين حصلوا على الدعم الحكومي المقدم والخاص بالإسكان للمستفيدين بناء على الضوابط والشروط، حيث كانت الحكومة الوطنية في ليبيا قد أعلنت بداية من شهر فبراير من العام الجاري، بداية التسجيل في مبادرة الإسكان الشبابي، والتي يتم من خلالها تقديم الحصول على الدعم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل إعلان نتيجة قائمة أسماء المستفيدين من الدعم الإسكاني في الحكومة.

استعلام قوائم المستفيدين من مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي المرحلة الأولى

لينك www.pmhi.ly التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب ليبيا 2022 وقد جاء الهدف من إطلاق الدعم السكني من رئيس الحكومة هو العمل على توفير الشقق السكنية بالإضافة إلى منح قطع أراضي للشباب والأسر المحتاجة، وقد تم الإعلان عن تفاصيل تقديم الدعم والقائمة التي تتضمن أسماء المستفيدين بناء على الضوابط التي تم تحديدها مسبقا للحصول على الدعم المناسب، وبناء علم التصريحات التي أدلى بها رسميا المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب، فنجد أن الحكومة الوطنية في ليبيا مازالت في هذا التوقيت تعمل بالمرحلة الأولى من المشروع، وذلك ليتم رصد أسماء المستفيدين من الحصول على الدعم السكني، والذي يتعلق بمنح الشقق الإسكانية للشباب والأسر الأكثر احتياجاً، فنجد أن نسبة نجاح المشروع في مرحلته الأولى جاءت تتراوح ما بين من 80 % إلى 100%.

ويمكنك الاستعلام عن أسماء المستفيدين من مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي 2022 من خلال الموقع الرسمي الذي طرحته وزارة الشباب https://www.pmhi.ly/

الاستعلام عن المستفيدين من مبادرة رئيس الحكومة في ليبيا للإسكان

ونجد أنه بناء على ما جاء في تصريحات مروة الباروني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب، خلال المؤتمر الصحفي، فنجد أنه قد شهدت الساعات الأخيرة الإعلان رسميا عن قوائم الأسماء الذي جاءت تتعلق بجميع الأشخاص الذين قد سجلوا بالفعل في برنامج القروض السكنية، وذلك بخصوص المرحلة الأولى من الدعم التي طرحته الحكومة، حيث تم رصد أسماء المستفيدين والذين قد تحققت لديهم كافة الشروط للحصول على القرض السكني، وقد أكدت انه يمكن أن يتم الاستعلام إلكترونيا عن القوائم التي تتضمن أسماء المستفيدين، على ان يكون ذلك من خلال الرابط الذي أعلنته وزارة الإسكان مباشرة، حيث يتم الاستعلام برقم التسجيل الخاص بالمستفيدين.