خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد في السعودية وطريقة الدفع بجميع المحافظات

يتساءل الكثير من المواطنين عن إمكانية الحصول على فاتورة الكهرباء بدون انتظار المحصل أو الذهاب الى شركة الكهرباء، وقد أعلنت شركة الكهرباء بالفعل إمكانية الحصول على فاتورة الكهرباء وعن الاستهلاك بشكل شهري، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة بشكل إلكتروني، وسوف نتعرف عليها بشكل تفصيلي في هذا المقال.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يتم الاستعلام بشكل كامل من خلال الموقع الرسمي لشرطة الكهرباء، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم الدخول إلى موقع الشركة الرسمي للشركة السعودية للكهرباء.

بعد ذلك يتم الضغط على منصة الدفع الإلكتروني وهي موجودة بداخل الصفحة.

اختيار الحصول على الخدمة.

بعد ذلك لابد من إدخال رقم الهاتف في المكان المحدد لها وهو الرقم لابد أن يكون هو المسجل لدى الشركة.

لابد من اختيار الشركة التابعة لها المواطن.

ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة من اسم العميل ورقم العداد الخاص به المراد الكشف عن استهلاكه.

وبمجرد الضغط على كلمة الاستعلام سوف يتم إظهار الاستهلاك بالكامل وقيمة المستحق عن الفاتورة.

كما قامت الشركة بعمل تطبيق إلكتروني خاص بالشركة، ويتم تحميله على جهاز الهاتف ويتم من خلاله معرفة كل تفاصيل فاتورة الكهرباء بكل سهولة، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى الشركة أو حتى انتظار المحصل.

طرق دفع فواتير الكهرباء

أصبح هناك العديد من الطرق البسيطة التي يتم من خلالها سداد قيمة فاتورة الكهرباء بكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب شركات الكهرباء، ويتم ذلك من خلال الآتي: