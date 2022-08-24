دعم ساند للنساء وشروط التسجيل في ساند التابع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية

تبحث الكثير من النساء للاستفادة من دعم برنامج ساند بشرط توافر الشروط لاستحقاق الدعم وسوف نوضح شروط الحصول على دعم ساند بداخل المقال وكيفية الاستعلام عن استحقاق دعم ساند ، حيث يعد برنامج ساند واحد من أهم البرامج الحكومية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويقوم البرنامج بتقديم الدعم لعدد كبير من المواطنين، ويختص بدعم فئة العاطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم، حيث يقوم ساند بتوفير فرص عمل مناسبة للعاطلين عن عمل من مواطني المملكة، ويوفر لهم مجموعة من الدورات التدريبية لزيادة مهارتهم، ويقوم ساند بتقديم الدعم لنساء ورجال المملكة العربية سعودي الجنسية.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في ساند للنساء:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عن إطلاق نظام ساند لتحقيق أهداف عدة بعد تعاونها مع التأمينات الاجتماعية، ومن أهمها إنه خص وجه الاستفادة لفئة العاطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم، ويقوم البرنامج بتقديم الدعم المالي للمستفيدين كما يساعدهم بالحصول على فرص عمل مميزة، ويعمل على تحسين مهارتهم وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، ويقدم البرنامج الدعم طبقًا لمجموعة من الشروط التي تتمثل في الآتي:

يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير ومقيم داخل السعودية.

وكما يشترط اتباع كافة التعليمات والتوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة لتنظيم العمل.

ويشترط أن تمتلك المتقدمة سجل داخل صندوق تنمية الموارد البشرية.

وكما يشترط أن يقل عمل المتقدمة عن 60 عام.

ويشترط الجدية في العمل.

وكما يشترط إخطار الوزارة بكافة التحديثات الجديدة في المعلومات الشخصية للمتقدمة.

كيفية التسجيل في ساند للنساء:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين السعوديين حول كيفية التسجيل في نظام ساند للتمكن من الحصول على الدعم، ونوضح من خلال هذا المقال عبر موقعنا ثقفني بالخطوات كيفية التسجيل في نظام ساند، وهذه الخطوات هي: