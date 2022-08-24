جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية، اليوم الأربعاء، فإنه من المتوقع أن تؤثر العاصفة الرعدية على شرقى البلاد ولندن وجنوب شرق إنجلترا، وقد تسبب حدوث اضطرابات وكذلك أضرارا للمبانى والمنشآت من ضربات الصواعق.
وقال مكتب الأرصاد الجوية، إن هناك فرصة لأن تتأثر قيادة السيارات؛ ما يؤدى إلى أوقات الرحلات الطويلة بالسيارة أو الحافلة ومن الممكن أيضًا حدوث اضطرابات فى وسائل النقل العام بما فى ذلك التأخير فى خدمات القطارات، بينما من المُحتمل حدوث انقطاع الطاقة على المدى القصير.
ويمكن أن تتسبب الصواعق فى إتلاف المباني، بينما من المحتمل أيضًا حدوث فيضانات لبعض المنازل والشركات، ما يؤدى إلى بعض الأضرار التى تلحق بالمبانى، وفقًا للأرصاد.
وحذر خبراء الأرصاد الجوية من مخاطر "الفيضانات المفاجئة"، حيث من المقرر أن تشهد مناطق فى جميع أنحاء المملكة المتحدة أمطارًا غزيرة ورعدية هذا الأسبوع.
وتأتى التحذيرات من العواصف الرعدية بعد عدة أسابيع من طقس صيفى مع ارتفاع درجات الحرارة وموجات حر متتالية تسببت فى جفاف أجزاء من البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد البريطانية تحذر من عاصفة رعدية تسبب فيضانات وتوقف مصادر الطاقة غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.