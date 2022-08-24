الرئيس الهندى يخطط لحضور الجنازة الرسمية لـ «شينزو آبى»

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون بالحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، "إن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى يخطط لحضور الجنازة الرسمية التى ستقام لرئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى يوم 27 سبتمبر المقبل فى العاصمة اليابانية طوكيو".





وقال المسؤولون - حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" - "إن مودى، الذى كان يتمتع بعلاقة وثيقة بآبى، سيلتقى برئيس الوزراء فوميو كيشيدا خلال الزيارة". ومن ناحية أخرى، يخطط البلدان أيضا لعقد جولة ثانية من المحادثات الأمنية بصيغة "2 + 2" بمشاركة وزيرى الخارجية والدفاع فى 8 سبتمبر فى طوكيو. يشار إلى أن المرة الأخيرة التى زار فيها مودى اليابان كانت فى مايو الماضى عندما أنضم إلى قمة المجموعة الرباعية، التى استضافها كيشيدا وشاركت فيها أيضا أستراليا والولايات المتحدة، حيث التقى مودى بشكل منفصل مع آبى فى ذلك الوقت. يذكر أن آبى، وهو أطول رئيس وزراء فى اليابان خدمة، قتل برصاصة قاتلة الشهر الماضى أثناء إلقائه خطاب فى غرب اليابان قبل انتخابات مجلس المستشارين فى 10 يوليو.

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