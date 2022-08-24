ارتفاع ضحايا السيول فى السودان إلى 89 وفاة و36 مصابا

وأشار "عبدالجليل"، فى بيان صحفى صدر عن المجلس اليوم الأربعاء، إلى انهيار 19864 منزلا انهيارًا كليًا فى جميع أنحاء السودان، و30166 إنهيارًا جزئيًا وأكثر من 63 من المرافق العامة و69 متجرا ومخزنا وتأثر أراض زراعية بلغت مساحتها أكثر 564 فدانا بمياه السيول.
وأوضح أن أكثر الولايات تضررا من السيول والأمطار حتى الآن ولايات نهر النيل، وشمال وجنوب كردفان وجنوب دارفور، وأن أكثر الولايات تأثرا فى مجال خسائر الأرواح هى ولاية شمال كردفان.
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