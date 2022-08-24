شروط تسجيل المطلقة المستقلة بحساب المواطن ca.gov.sa

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عمر شويل - جدة شروط تسجيل المطلقة المستقلة بحساب المواطن تتطلب توافرها، حيث أنها تعيش وحدها وتتحمل مسؤولية نفسها بعد طلاقها من زوجها، ولكن المملكة لم تنسى هذه المرأة وخصصتها وأبنائها بعض البرامج الداعمة لها.

شروط تسجيل المطلقة المستقلة بحساب المواطن

هناك بعض الشروط التي يجب أن تستوفيها كامرأة مطلقة من أجل الحصول على هذه الإعانة، ومن ضمن تلك الشروط ما يلي:

يجب أن تكوني امرأة سعودية مقيمة في المملكة.

إن كان لديك أطفال فيجب تقديم المستندات التي تثبت حضانتك لهم.

تقديم المستندات التي تدل على إقامتك في مكان منفصل واستقلاليتك وتحملك مسؤولية نفسك وأولادك بنفسك.

يجب أن تكون كل هذه العقود والإيصالات باسمك.

إن لم يكن بإمكانك استيفاء هذه الشروط فإنه سيتم تقديم المعونة إليك، ولكن ضمن أسرة وتعتبري أنت واحدة من التابعين لهذه الأسرة.

كما أكد القائمين الرسميين على البرنامج أنه إن تم تسجيلك كمطلقة في البرنامج ستصبحين هنا تابع، وغير مؤهل لاستلام الدعم، إلا مع تقديم تلك المستندات بالإضافة إلى أنه ستتم إزالة اسمك من ضمن تابعي الزوج في حال طلبه.

اعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن

إن كنت تحاولين إدراج نفسك في برنامج حساب المواطن من أجل الحصول على الإعانة لك ولأطفالك بعد الطلاق فإن بإمكانك القيام بما يلي:

يجب أن تتوجهي الجهة المخصصة لتقديم اعتراض على عدم الأهلية.

كما يمكنك الانتقال إلى ذلك عبر الحساب الذي قدمت به على برنامج حساب المواطن وذلك عبر الانتقال إلى دراسة الأهلية.

من خلالها تختاري أسباب عدم الأهلية، وتبدأ في تعديل المعلومات المطلوبة.

يجب عليك أن تفعلي هذه الخطوات في خلال ثلاثة أشهر بعد صدور القرار.

مستندات إثبات الاستقلالية

ماذا تفعلي كمطلقة ليس لديك أطفال؟ يجب عليك أن تتبعي ما يلي من خطوات:

تلتزمي في هذه الحالة بتقديم مستندات تثبت استقلاليتك.

يجب أن تكون المستندات وتسجيل المكان التي تعيشين فيه باسمك.

لو لم تكوني تمتلكي الشقة التي تعيشين فيها بينما تأخذينها بالإيجار فسيتم التحقق من ذلك من خلال منصة إيجار.

في هذه الحالة لا يلزمك تقديم أي مستندات تثبت إيجارك لهذا الموقع.

أنواع الدخل في حساب المواطن من ضمن ما يجب أن تقدميه من بيانات أو معلومات التفاصيل التي تخص راتبك وأي مصدر آخر للدخل تحصلين عليه بصورة منتظمة، وهذا مندرج في شروط تسجيل المطلقة المستقلة في حساب المواطن.