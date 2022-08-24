نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي وشروط استخراجها من السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي وشروط استخراجها من السعودية، تقوم الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية بجهود جبارة لتوفير الخدمات الإلكترونية. حيث تحرص على تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات لتوفر على المقيمين. ومن أهم الخدمات الإلكترونية التي تم تقدمها هي خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي وكذلك خدمة طباعة تأشيرة الخروج نهائياً. وسنتطرق في هذا المقال إلى كيفية الاستعلام عن هذه الخدمات الإلكترونية ، كما سنتعرف على كافة الخطوات المطلوبة لإتمام هذه الخدمات.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي

خدمة استعلام عن خروج بشكل نهائي إلكترونياً هي واحدة من الخدمات الهامة التي تقوم منصة أبشر بتقديمها للمقيمين. حيث تسهل عليهم معرفة موعد انتهاء التأشيرة بهدف الالتزام بتاريخ الخروج النهائي تجنباً لحدوث أي غرامات أو مخالفات إذا تم تجاوز المدة القانونية المصرح بها. ويتم الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي برقم الإقامة من خلال اتباع خطوات بسيطة عبر الموقع، وهي كالآتي:

قم بتسجيل الدخول عبر منصة أبشر، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة السر، ثم أدخل رمز التحقق الذي يتم إرساله إلى الهاتف الخاص بك.

اختر “خدماتي” من الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على “استعلام” كي تتمكن من الدخول إلى الخدمة واختيار خروج نهائي.

قم بالضغط على “الجوازات”، ثم اختر حالة تأشيرة خروج وعودة من الخيارات الظاهرة أمامك .

هنا سيتم الانتقال بك إلى الصفحة التالية والتي تشمل العديد من الحقول التي يجب عليك تعبئتها بدقة، هذه المعلومات هي كالتالي: رقم الإقامة رقم هوية الكفيل إدخال الرمز المرئي إدخال رقم التأشيرة كتابة رقم جواز السفر



إجراءات الخروج النهائي

يتوجب عليك إنهاء عدة أمور بعد إتمام عملية الاستعلام عن تأشيرة الخروج بشكل نهائي من السعودية، وذلك لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي بشكل قانوني، أداناه هي إجراءات الخروج بشكل نهائي من المملكة العربية السعودية:

يجب التأكد من عدم وجود أي مخالفات مرورية مسجلة بحقك. وإذا كان هناك أي مخالفات لا بد من سدادها أولاً حتى لا يتعطل إصدار تأشيرة خروج نهائي، ويمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر.

لا بد من ملأ طلب استخراج تأشيرة خروج نهائي، ولا بد من التأكد من مطابقة البيانات مع البيانات الواردة في جواز السفر الخاص بك، وكذلك التأكد من إلصاق صورة شخصية بالطلب وختمها بختم الكفيل.

لا بد من الحضور مع صاحب العمل إلى الجوازات ليتم تسجيل البصمة الخاصة بك.

لا بد من عدم توافر تأشيرة سارية للفرد المراد إصدار تأشيرة له.

يشترط تواجد الفرد المراد إصدار تأشيرة له داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يجب ألا تكون صلاحية جواز السفر المراد إصداره تأشيرة له 60 يومًا أو أكثر.

لا بد أن يسافر حامل التأشيرة الأساسي مع جميع أفراد أسرته المضافين معه بالجواز.

كما يجب ألا يكون للفرد مركبة مسجلة في النظام.

كيفية طباعة تأشيرة الخروج

إذا كان الفرد يعمل خلال عقد عمل أو قرر المغادرة إلى بلده بشكل نهائي، فيمكن طلب ذلك وطباعة الطلب. حيث تتم طباعة تأشيرة خروج نهائي من خلال موقع مقيم أو من خلال الرسائل وبخطوات سهله يمكن اتباعها. أدناه سنوضح لك كيفية طباعة تأشيرة خروج نهائي:

قم بالدخول إلى موقع مقيم.

اختر صلاحية التأشيرات، ستظهر لك قائمة فرعية بها أمران، الأول: صلاحية التأشيرة والآخر: طباعة التأشيرة.

قم باختيار طباعة التأشيرة، ثم اختر الرقم الخاص بالإقامة.

قم بإدخال كل البيانات المطلوبة بالشكل الصحيح، ثم قم بالضغط على زر تحقق.

سيتم الانتقال بك إلى صفحة جديدة تشتمل على كافة البيانات الخاصة بالتأشيرة، مثل: الاسم، ونوع التأشيرة، وتاريخ إصدار التأشيرة، ومدتها وتاريخ ميلاد الشخص، وغيرها من المعلومات.

بعد ذلك يمكنك طباعة تأشيرة الخروج النهائي من خلال الضغط على زر طباعة.

الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة

كما يمكنك اختيار تأشيرة الخروج والعودة عبر الموقع. فهنالك بعض الأشخاص الذين يرغبون في العودة ولأسباب متعددة مثل، من لديه عمل في المملكة أواستثمار، أو ربما بسبب تواجد أحد أفراد العائلة، وغيرها من الأسباب التي تجعل من الضروري الحصول على تأشيرة العودة. وقد عملت المملكة على تسهيل الذهاب والعودة لمن يرغبون بذلك، من خلال المنصات لتتم المعاملات بكل سهولة. ويمكنك الاستعلام حول هذا الأمر عبر الموقعين:

الاستعلام من خلال موقع أبشر الاستعلام من خلال موقع مقيم

ولمزيد من المعلومات حول تأشيرة خروج وعودة مفردة ومتعددة سواء لقطاع الأعمال أو للمؤسسات يمكنكم مشاهدة الفيديو أدناه

وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي تعرفنا فيه على الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي وشروط استخراجها من السعودية، إلى جانب التعرف على شروط الخروج النهائي وطرق الاستعلام المختلفة عن صلاحية التأشيرة.