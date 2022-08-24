خطوات تقديم طلب إعفاء من البنك العقاري الشروط والأوراق المطلوبة والرابط

الكثير من المواطنين لتعثرهم في سداد قروضهم قد يلجاؤون الى طلب اعفاء من سداد القروض وسوف نوضح بالمقال شروط اعفاء من البنك العقاري والاوراق المطلوب تقديمها وماهي الخدمات المقدمة من البنك العقاري وكيفية تقديم طلب اعفاء ورابط التقديم على الاعفاء، حيث يهدف البنك العقاري إلى تقديم يد العون والمساعدة للمواطنين بما يسهل لهم الحصول على منزل أو عقار، وذلك بطرق دفع تتناسب مع حالتهم المادية، وتتم العملية من خلال تقديم قروض مختلفة الأنظمة في تسديدها، وطريقة طلب إعفاء من البنك العقاري إحدى الخدمات المساعدة للأشخاص غير القادرين ماديًا، وذلك لتسديد بعض القروض أو توفير احتياجاتهم من سكن بعد تعرضهم لظروف صحية سيئة، وذلك وفق مجموعة من الشروط التي سوف نوضحها بداخل المقال.

الشروط الواجب توافرها للإعفاء من القروض الشخصية من البنك العقاري:

أن يكون الشخص المتقدم لكي يتمكن من الحصول على الإعفاء أن يكون ذو جنسية سعودية.

في حالة أن الشخص المقترض يتعاطى المخدرات يتم إعفاءه من سداد القرض الشخصي.

من أهم الشروط أن يكون الشخص المقترض يواجه العديد من الأمور التي تجعله بالفعل يعاني من تسديد ما عليه من قرض.

وفي حالات الوفاة بسبب العمل أو التعرض لأحد أنواع الإشعاعات النووية، أو الحرب أو الكوارث الطبيعية.

وفي حالة اذا كان موقع على المقترض حكم قضائي يخص القرض.

الأوراق والمستندات المطلوبة لإخلاء الطرف:

تشمل الأوراق والمستندات التي يجب تقديمها نموذج يفيد بإخلاء طرف ويشترط أن يكون مختوم من قبل صندوق التنمية العقارية بختم معتمد. ومطلوب تقديم صورتين شخصيتين للعميل الذي يرغب في الحصول على إخلاء الطرف. تقديم صورة من الهوية الوطنية. تقديم مستند إخلاء الطرف من بنك التسليف.

كيفية تقديم طلب إعفاء من البنك العقاري: