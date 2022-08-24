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عمر شويل - جدة شروط التسجيل في جمعية إنسان وطريقة التسجيل ٬ جمعية إنسان من أفضل الجمعيات التي تقدم العديد من الخدمات للمستفيدين ، من أجل توفير حياة كريمة ومستقرة لهم ، بالإضافة إلى توفير العديد من برامج الرعاية لهم. سوف نتعلم من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني عن كيفية التسجيل في جمعية إنسان وشروط التسجيل فيها.

جمعية إنسان الخيرية

جمعية إنسان من أفضل الجمعيات في المملكة العربية السعودية والتي تقدم العديد من الأنشطة الخيرية التي تلبي رغبات شؤون الأيتام ورعايتهم. الأهداف التي حددتها الجمعية هي كما يلي:

توفير الكثير من الأنشطة للأيتام والأرامل.

توجيه وانتباه ذوي الاحتياجات إلى الصحيح.

إنشاء العديد من البرامج والمشاريع الهامة.

الحفاظ على كرامة الأيتام وعدم توجيههم بكلام فاحش.

شروط التسجيل في جمعية إنسان

يمكن بكل سهولة التسجيل في جمعية إنسان للاستفادة والتمتع بالخدمات التي تقدمها الجمعية. هذه الخطوات هي كما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 18 عامًا ، ما لم يكن طالبًا.

أن يكون المتقدم مؤهلاً بالكامل.

ألا يحصل المتقدم على قضية شرف وأمانة.

ادفع رسم الاشتراك السنوي أو ادني حد.

طريقة التسجيل في جمعية إنسان الخيرية

أصبح من السهل على الفرد التسجيل في الجمعية الخيرية عبر الإنترنت ، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية ، وحددت الجمعية الخيرية عدة خطوات للتسجيل ، وهي:

قم بالتسجيل مباشرة عبر الإنترنت بالذهاب إلى موقع الجمعية.

من القائمة الرئيسية ، اختر رمز العضوية.

اضغط على أيقونة التسجيل في الجمعية.

أضف جميع البيانات الشخصية للفرد.

عرض والموافقة على جميع الشروط والأحكام المطلوبة.

تأكد من صحة البيانات التي أدخلتها.

انقر على أيقونة التسجيل.

اكتب الكود المخصص على الصفحة الرئيسية.

اختر أحد الخيارات الموجودة أمامك ثم قم بالتسجيل إما كمانح أو كمستفيد.

انقر على زر تأكيد التسجيل.

طريقة التبرع للجمعية إنسان الخيرية

تسعى جمعية إنسان الخيرية إلى تقديم مساعدات نقدية ومنح من فاعلي الخير لصالح الأسر المحتاجة والأيتام. وتنقسم فئات التبرع إلى أوقاف أو زكاة أو تقديمها للمشاريع الموسمية أو تقديمها بضمانات أو مشاريع دائمة تساهم بشكل كبير في مساعدة الأرامل والمحتاجين والأيتام الذين يمرون بظروف صعبة. وفرت جمعية إنسان الخيرية رقم WhatsApp للتواصل والتواصل معهم وهو +966556556249