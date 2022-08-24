كيفية نزول الدعم السكني للمستحقين لهذا الشهر 1444

موعد نزول إيداع الدعم السكني الآن يومًا واحدًا شهريًا وفقًا لصندوق التنمية العقارية، حتى تحصل جميع العائلات على منازلها الخاصة ويعتبر هذا النوع من المساعدة بمثابة مساعدة لجميع العائلات وموعد صرف إذا كان التاريخ يقع في يوم عطلة نهاية الأسبوع مثل يوم الجمعة أو السبت، فقد تتأخرالدعم السكني بسبب في ذلك اليوم أو متقدمًا في ذلك اليوم، لذلك تعمل الحكومة السعودية مع وزارة النقل والإمداد لتقديم المساعدة المالية لجميع الأسر المحتاجة وحتى اليوم الأربعاء، بدأ حجم المساعدات الإسكانية التي يتلقاها المستفيدون في الانخفاض بحسب كل الفئات التي تطبق عليها ضوابط ومعايير وزارة النقل والإمداد السعودي من خلال هذا المقال سنوضحكيفية سيتم صرف مساعدات الدعم السكني وموعد نزوله لهذا الشهر.

شروط الحصول على المساعدة السكنية

لضمان تقديم المساعدة السكنية لمن يحتاجون إليها وضعت الوزارة متطلبات وضوابط محدد وبالتالي من أجل التأهل للحصول على المساعدة الإسكانية يجب استيفاء المتطلبات التالية:

يجب أن يكون المستلم مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

أن يبقى محل إقامته على أراضي المملكة العربية السعودية.

في السنوات الخمس السابقة لطلب المساعدة السكنية لا يمكن لمقدم الطلب أن يمتلك مسكنًا واحدًا.

يجب ألا يقل عمر المرشحين عن عامين.

تعفى المطلقات والمسنات من قيود السن.

لم يتم استخدام أي مساعدة حكومية لبناء المساكن.

كم تزيد المساعدة السكنية؟

يختلف مقدار المساعدة السكنية لكل شخص حسب العوامل التالية: – عدد أفراد الأسرة المستحقين متوسط ​​الدخل الشهري وعوامل أخرى.

إذا كان دخل الأسرة أقل من 14000 ريال سعودي فسيحصلون على 100٪ من تكاليف الدعم. إذا كان الدخل الشهري للعائلة أو الفرد يزيد عن 14000 ريال سعودي ولكن ليس أكثر من 15000 ريال سعودي فسيحصلون أيضًا على 95٪ من تكلفة المساعدة السكنية. العائلات المؤهلة للحصول على المساعدة تحت رقم 3 تحصل فقط على 90٪ من التكاليف إذا كان دخلها المشترك أكبر من16000 ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك فإن الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 2000 دولار سيحصلون على 85٪ من مساعدات الإسكان.

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