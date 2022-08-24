نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الصف السادس الاعدادي بالعراق 2022 بالاسم والرقم الامتحاني https://epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمر الطلاب في كل عام دراسي بعدة مراحل مختلفة ومن بين أهم المراحل التي تأتي على الطلاب في كل عام هي مرحلة انتظار النتائج الخاصة بهم وهنا تبدأ التساؤلات عن كيفية الحصول على النتيجة وموعد ظهورها، ولذلك قد بدأ طلاب السادس الإعدادي في العراق التساؤل عن موعد ظهور نتائجهم كما تساءلوا أيضًا عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها أن يقوموا بالحصول على النتيجة فور ظهورها، وفي هذا الموضوع سوف نقوم بتوفير كل المعلومات المرتبطة بهذا الشأن وفي إطار هذا الشأن إليكم كافة التفاصيل.

موعد الإعلان عن نتائج الصف السادس الاعدادي

تساءل الكثير من الطلاب في الفترات الماضية عن الموعد الذي سوف تبدأ فيه نتائج الصف السادس الإعدادي في الظهور، وقد بدأ يتزايد الشعور بالتوتر لدى بعض الطلاب بسبب النتائج الخاصة بهم، ولهذه الأسباب التي تتعلق بالطلاب قد بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية في العمل على تهدئة الطلاب وأعلنت أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالسادس الإعدادي في خلال الأسبوعين القادمين أي أن النتيجة سوف تبدأ في الظهور في الأيام الأخيرة من شهر أغسطس.

خطوات الحصول على نتائج الصف السادس الإعدادي

تحصل وزارة التربية والتعليم العراقية في هذه الأيام على الكثير من التساؤلات حول الطريقة التي يمكن من خلالها الطلاب أن يقوموا بالحصول على النتائج الخاصة بهم وسوف نوضح كل الخطوات في مجموعة من النقاط البسيطة حتى يستطيع كل طالب الحصول على النتيجة بسهولة ويسر ودون أن تواجهه أي مشكلة في الحصول على النتيجة وتتمثل خطوات الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني في التالي:

قم في البداية بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي.

اضغط على الزر الخاص بالنتائج.

ابدأ في اختيار المدرسة التي تنتمي إليها.

اضغط على المحافظة التي تعيش فيها.

يجب عليك بعد ذلك أن تقوم بكتابة اسمك في المكان المخصص لذلك.

قم بكتابة رقم الامتحاني الخاص بك.

في النهاية عليك أن تقوم بالضغط على زر إظهار النتيجة لكي تستطيع أن تتعرف عليها.

بعد ذلك سوف تبدأ النتيجة في الظهور وبهذه الطريقة السهلة تكون قد حصلت عليها.

التحقق من نتيجة السادس الإعدادي

يجب على الطالب أن يقوم بالدخول على الموقع الخاص بهذه المهمة.

يتم إضافة اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

يتم إضافة اسم المدرسة التي قد درس بها الطالب.

سوف تظهر أمامك النتائج مسجلة على ملف PDF عليك أن تقوم بتنزيله.

بهذه الطريقة يمكنك أن تتحقق من النتيجة الخاصة بك عن طريق البحث عن اسمك في الملف الذي قد قمت بتنزيله