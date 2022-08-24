العالم اليوم - مخاوف النمو تهبط بأسهم أميركا مع ترقب لاجتماع الفيدرالي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 07:07 مساءً - تراجعت المؤشرات الرئيسية في الأسواق الأميركية، اليوم الأربعاء، إذ أن المخاوف من التباطؤ في النمو الاقتصادي تسيطر على تعاملات المستثمرين، قبيل مؤتمر سنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع، والذي من المتوقع أن يوضح فيه الفيدرالي المزيد من التفاصيل عن سياسته في رفع معدلات الفائدة خلال الفترة القادمة.

وهبط المؤشر "داو جونز" الصناعي 10.58 نقطة أو بنسبة 0.03 بالمئة إلى 32899.01 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" في بداية التداولات 2.18 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 4126.55 نقطة، في حين هبط المؤشر "ناسداك" المجمع 6.15 نقطة، أو بنسبة 0.05 بالمئة، إلى 12375.15 نقطة.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت، اليوم الأربعاء، إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء أزمة طاقة، بجانب توقعات النمو القاتمة، في حين أدت تعليقات متشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية إلى مزيد من الضغوط على المعنويات.

وتراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة، بحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في شهر بفعل أداء سيء لقطاع التعدين.