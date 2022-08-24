العالم اليوم - طهران تتسلم رد واشنطن على النص النهائي لإحياء "النووي"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 07:07 مساءً - أعلنت إيران، الأربعاء، أنها تلقت ردا من الولايات المتحدة على "النص النهائي"، الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "تلقت إيران هذا المساء الرد الأميركي من خلال الاتحاد الأوروبي. بدأت المراجعة الدقيقة للرد في طهران"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف: "إيران ستنقل وجهة نظرها إلى الاتحاد الأوروبي، باعتباره منسق المحادثات النووية، بعد استكمال المراجعة".

وفي وقت سابق، كشف موقع "أكسيوس" الأميركي للأخبار، عن تفاصيل الاتفاق النووي الجديد، مؤكدا أن الاتفاق "سيلزم طهران بنسبة محددة لتخصيب اليورانيوم".

وأضاف نقلا عن مسؤول أميركي، أن "الاتفاق الجديد مع إيران لن يسمح لها بتخصيب اليورانيوم أعلى من 3.67 بالمئة".

كما أشار إلى أن الاتفاق "سيمنع إيران من تخزين أكثر من 300 كلغ من اليورانيوم المخصب، وسيفرض قيودا على برنامج إيران النووي حتى عام 2031".

وقال المسؤول الأميركي للموقع، أنه "ستتم إزالة أجهزة الطرد المركزي المتطورة لدى إيران وتخزينها تحت إشراف وكالة الطاقة الذرية".

وزادت التوقعات العالمية مؤخرا، حول احتمال قرب التوصل إلى اتفاق جديد بين طهران وواشنطن، يعيد الأخيرة إلى الاتفاق الذي خرجت منه عام 2018.

وبعد محادثات متقطعة وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران استمرت 16 شهرا، قام خلالها الاتحاد الأوروبي بجولات مكوكية بين الطرفين، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس، إن التكتل قدم "عرضا نهائيا".