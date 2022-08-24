نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر STEP BY STEP الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 من موقع التنسيق الرسمي “علمي، ادبي” في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، خلال ساعات من الآن سيتمكن كافة الطلاب من الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 التي ستحدد مستقبلهم من خلال زيارة موقع التنسيق على شبكة الانترنت، حيث أن هناك أكثر من 20 ألف طالب في انتظار الكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 خلال الساعات القادمة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال فرز وفحص كافة الرغبات المدونة ليتم الترشح بشكل صحيح، حيث قام كل طالب بتدوين 75 رغبة متنوعة خلال مدة التسجيل، وسيتم ترشيحه للأنسب له وفقا لمجموعه.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

حيث من المقرر أن يتم الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بداية من ظهر غدا الخميس وفقا للتصريحات الوزارية التي تم تداولها خلالها الساعات الماضية، بعدما تم اغلاق باب التسجيل في مساء أمس الثلاثاء، لتبدأ وزارة التعليم العالي في فرز ومراجعة الرغبات التي تم تدوينها من قبل الطلاب على الموقع خلال الفترة المححدة للتسجيل، وكذلك وضع الحدود الدنيا للكليات التي لايزال بها أماكن شاغرة في كافة الجامعات، وكان التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية قد استمر على مدار 5 أيام متواصلة بحد ادنى 246 درجة 60% للشعبة العلمية، و238 درجة 58.5% للشعبة الادبية.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

ويمكن لأولياء الأمور والطلاب الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لكليات العلمي والادبي من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع التنسيق.

قم بالدخول إلى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.

قم بادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ادخل الرقم السري بشكل صحيح، وكذلك الرمز التأكيدي.

الآن سيظهر لك خطاب ترشحك للكلية التي تناسبك، قم بطباعتها فورا.

الحدود الدنيا لكليات تنسيق المرحلة الثانية 2022