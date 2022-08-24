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STEP BY STEP الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 من موقع التنسيق الرسمي “علمي، ادبي”

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر STEP BY STEP الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 من موقع التنسيق الرسمي “علمي، ادبي” في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، خلال ساعات من الآن سيتمكن كافة الطلاب من الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 التي ستحدد مستقبلهم من خلال زيارة موقع التنسيق على شبكة الانترنت، حيث أن هناك أكثر من 20 ألف طالب في انتظار الكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 خلال الساعات القادمة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال فرز وفحص كافة الرغبات المدونة ليتم الترشح بشكل صحيح، حيث قام كل طالب بتدوين 75 رغبة متنوعة خلال مدة التسجيل، وسيتم ترشيحه للأنسب له وفقا لمجموعه.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

حيث من المقرر أن يتم الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بداية من ظهر غدا الخميس وفقا للتصريحات الوزارية التي تم تداولها خلالها الساعات الماضية، بعدما تم اغلاق باب التسجيل في مساء أمس الثلاثاء، لتبدأ وزارة التعليم العالي في فرز ومراجعة الرغبات التي تم تدوينها من قبل الطلاب على الموقع خلال الفترة المححدة للتسجيل، وكذلك وضع الحدود الدنيا للكليات التي لايزال بها أماكن شاغرة في كافة الجامعات، وكان التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية قد استمر على مدار 5 أيام متواصلة بحد ادنى 246 درجة 60% للشعبة العلمية، و238 درجة 58.5% للشعبة الادبية.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

ويمكن لأولياء الأمور والطلاب الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لكليات العلمي والادبي من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • قم بالدخول إلى موقع التنسيق.
  • قم بالدخول إلى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.
  • قم بادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  • ادخل الرقم السري بشكل صحيح، وكذلك الرمز التأكيدي.
  • الآن سيظهر لك خطاب ترشحك للكلية التي تناسبك، قم بطباعتها فورا.

الحدود الدنيا لكليات تنسيق المرحلة الثانية 2022

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 354

 

 

طب بيطري بني سويف 353

 

 

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 353

 

 

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 353

 

 

طب بيطري مدينة السادات 353

 

 

علوم البترول والتعدين مطروح- علوم 353

 

 

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 353

 

 

طب بيطري العريش 352

 

 

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 352

 

 

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 352

 

 

طب بيطري مطروح 352

 

 

حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان علوم 351

 

 

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 351

 

 

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 351

 

 

طب بيطري الوادي الجديد 351

 

 

حاسبات وذكاء إصطناعي بنها علوم 351

 

 

ألسن كفر الشيخ 351

 

 

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 350

 

 

حاسبات ومعلومات العريش علوم 350

 

 

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 350

 

 

حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 350

 

 

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 350

 

 

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 350

 

 

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 350

 

 

حاسبات ومعلومات السويس علوم 349

 

 

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 349

 

 

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 349

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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