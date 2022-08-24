نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر STEP BY STEP الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 من موقع التنسيق الرسمي “علمي، ادبي” في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، خلال ساعات من الآن سيتمكن كافة الطلاب من الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 التي ستحدد مستقبلهم من خلال زيارة موقع التنسيق على شبكة الانترنت، حيث أن هناك أكثر من 20 ألف طالب في انتظار الكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 خلال الساعات القادمة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال فرز وفحص كافة الرغبات المدونة ليتم الترشح بشكل صحيح، حيث قام كل طالب بتدوين 75 رغبة متنوعة خلال مدة التسجيل، وسيتم ترشيحه للأنسب له وفقا لمجموعه.
الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022
حيث من المقرر أن يتم الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بداية من ظهر غدا الخميس وفقا للتصريحات الوزارية التي تم تداولها خلالها الساعات الماضية، بعدما تم اغلاق باب التسجيل في مساء أمس الثلاثاء، لتبدأ وزارة التعليم العالي في فرز ومراجعة الرغبات التي تم تدوينها من قبل الطلاب على الموقع خلال الفترة المححدة للتسجيل، وكذلك وضع الحدود الدنيا للكليات التي لايزال بها أماكن شاغرة في كافة الجامعات، وكان التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية قد استمر على مدار 5 أيام متواصلة بحد ادنى 246 درجة 60% للشعبة العلمية، و238 درجة 58.5% للشعبة الادبية.
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022
ويمكن لأولياء الأمور والطلاب الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لكليات العلمي والادبي من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى موقع التنسيق.
- قم بالدخول إلى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.
- قم بادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- ادخل الرقم السري بشكل صحيح، وكذلك الرمز التأكيدي.
- الآن سيظهر لك خطاب ترشحك للكلية التي تناسبك، قم بطباعتها فورا.
الحدود الدنيا لكليات تنسيق المرحلة الثانية 2022
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 354
طب بيطري بني سويف 353
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 353
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 353
طب بيطري مدينة السادات 353
علوم البترول والتعدين مطروح- علوم 353
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 353
طب بيطري العريش 352
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 352
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 352
طب بيطري مطروح 352
حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان علوم 351
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 351
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 351
طب بيطري الوادي الجديد 351
حاسبات وذكاء إصطناعي بنها علوم 351
ألسن كفر الشيخ 351
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 350
حاسبات ومعلومات العريش علوم 350
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 350
حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 350
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 350
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 350
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 350
حاسبات ومعلومات السويس علوم 349
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 349
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 349
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