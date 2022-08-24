نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد رخصة المركبة إلكترونيا 1444 أبشر وكم تستغرق مدة تجديد الرخصة؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد رخصة المركبة إلكترونيا 1444، هو أحدث ما أعلنته منصة أبشر الإلكترونية، للمستفيدين من خدماتها الإلكترونية، حيث أوضحت أبشر أن تجديد رخصة المركبة إلكترونيا، يتم من خلال خطوات وشروط محددة، تم توضيحها لكافة المستفيدين عبر الصفحة الرسمية لمنصة أبشر بموقع تويتر، موضحة فيها خطوات تجديد الاستمارة، وكذلك تجديد استمارة السيارة بدون فحص، كما أوضحت تجديد الاستمارة رسوم، أو رسوم تجديد رخصة السير المنتهية 1444، وكيفية طباعة رخصة سير، من خلال منصة أبشر أيضًا، وجدير بالذكر أن خدمة تجديد رخصة المركبة إلكترونيا عبر أبشر، ليست هي الخدمة الوحيدة المقدمة من جانب المنصة، وإنما يمكنك أيضًا الاستعلام عن المخالفات المرورية رابط، وكذلك نقل ملكية السيارة إلكترونيا، بالإضافة إلى طريقة إسقاط السيارة التالفة، والاستعلام عن مركبة برقم اللوحة، وكلها خدمات إلكترونية تتم عبر منصة أبشر.

كيف أطلع استمارة السيارة من أبشر؟

في حال أردت نقل ملكية رخصة سير، يجب عليك إحضار وتوفير المستندات التالية:

رخصة السير الأصلية الخاصة بك. وصورة من الهوية الوطنية للمشتري؛ إما صورة من بطاقة الأحوال للمواطنين، أو صورة من الإقامة للمقيمين. بالإضافة إلى تعريف مصدق من الغرفة التجارية كذلك. إلى جانب عقد المبايعة من أحد المعارض المعتمدة، داخل نفس مدينتك. بالإضافة إلى حجز السيارة في المعرض إلى حين نقل الملكية للمالك الجديد. وكذلك صورة رخصة القيادة. وبعدها قم بسداد الرسوم المطلوبة. مع إحضار ملف لحفظ الأوراق كاملة.

أبشر تجديد الاستمارة

يمكنك الآن إتمام خدمة تجديد استمارة الرخصة إلكترونيا، عبر منصة أبشر، وهي خدمة توفرها مديرية الأمن العام، لكافة المستفيدين من خدماتها. وذلك بإتمام الخطوات التالية:

قم بالدخول أولا إلى منصة أبشر. واختر منها أبشر أفراد. وعقب تسجيل الدخول إلى أبشر اختر الخدمات الإلكترونية. وبعدها قم بتسجيل كلمة المرور. وبعد ذلك قم باختيار خدمة المركبات. وبعدها حدد المركبة. ويلي ذلك اختيار تجديد رخصة المركبة. وأخيرًا قم بتأكيد عملية التجديد للرخصة. وسوف يتم إرسال إشعار لك يؤكد تنفيذ طلبك.

شروط تجديد الاستمارة للمركبة 1444

قم أولا بعمل فحص للسيارة.

وتأكد من وجود تأمين للمركبة.

واحرص على سداد كافة المخالفات المرورية على المركبة.

وأخيرًا قم بسداد الرسوم المقررة للتجديد.

تجديد استمارة السيارة بدون فحص

اذهب إلى موقع أبشر أولا. وبعد تسجيل الدخول إلى منصة أبشر اختر أبشر أفراد. وبعدها قم بتسجيل رقم الهوية وكلمة المرور. وعقب ذلك اختر خدمات من القائمة الرئيسة. يلي ذلك النقر على خدمات المركبات. وبعدها قم بالضغط على تجديد رخصة السير للمركبة.

كم رسوم تجديد رخصة سير المركبة؟

إذا أردت معرفة رسوم تجديد رخصة السير المنتهية، لكل أنواع السيارات. يمكنك فحص الجدول التالي:

النوع رسوم التجديد السنوية سيارة خاصة 100 ريال سعودي نقل خاص 200 ريال سعودي حافلة صغيرة 200 ريال سعودي سيارة أجرة 200 ريال سعودي

كم تستغرق مدة تجديد الرخصة؟

إذا ما أردت تجديد رخصة القيادة، فيجب أن تعلم بأن رسوم تجديد الرخصة تختلف من فترة إلى أخرى. وذلك كما يظهر بالجدول التالي:

فترة التجديد رسوم التجديد السنوية لمدة عامين 80 ريال سعودي لمدة 5 أعوام 200 ريال سعودي لمدة 10 أعوام 400 ريال سعودي

وإذا ما أردت معرفة الرسوم المطلوبة، في إجراءات المرور. انظر الجدول التالي:

فئة الرخصة رسوم التجديد السنوية قيادة خاصة 40 ريال سعودي قيادة عامة 40 ريال سعودي قيادة مركبات أشغال عامة 100 ريال سعودي

هل هناك فترة سماح بعد انتهاء رخصة السيارة؟

وفقًا لما أقره القانون السعودي، تتم إتاحة الفرصة لمالكي السيارات بكل أنواعها، بفترة قصيرة من السماح لهم. وذلك بهدف تجديد رخصة المركبة 2022. على أن يتم ذلك خلال فترة انتهاء الرخصة، وتلك الفترة تعادل 30 يومًا فقط، حتى يتم تجديد الرخصة.