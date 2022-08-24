نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 100 ألف بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبأقساط مريحة علي 60 شهر في المقال التالي
100 ألف بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، برنامج للتمويل الشخصي يهدف إلى تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية ، وذلك من خلال إجراءات سهلة وسريعة وشروط ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، حيث يعتبر هذا البرنامج التمويلي من أهم البرامج التمويلية المتاحة لدى شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة ، كما توفر الشركة أيضاً برامج تمويلية لقطاع الأعمال أيضاً.
برنامج التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل
توفر شركة كوارا للتمويل مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية التي تخدم الاحتياجات المالية المختلفة لقطاع الأفراد ، بالإضافة إلى برامج تمويلية أخرى تلبي احتياجات قطاع الأعمال أيضاً في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة تلك البرامج التمويلية من خلال إجراءات سهلة وسريعة ، كما تقدم شركة كوارا للتمويل من خلال تلك البرامج التمويلية مبالغ مالية كبيرة يمكن الحصول عليها من خلال سرعة في التنفيذ وسهولة في تقديم الطلب ، حيث تتيح شركة كوارا للتمويل للعميل إمكانية التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لشركة كوارا للتمويل علي الإنترنت ، بدون الحاجة إلى زيارة فرع الشركة.
مميزات برنامج التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل لقطاع التعليم
- توفر شركة كوارا للتمويل برنامج التمويل الشخصي بالعديد من المزايا.
- تم صياغة هذا البرنامج التمويلي بحيث يكون مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
- برنامج التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل متوفر بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي.
- طالب التمويل لا يحتاج إلى تحويل راتبه الشهري للاستفادة من هذا البرنامج التمويلي المتاح لدي شركة كوارا للتمويل .
- 100 ألف ريال سعودي هو مبلغ التمويل الشخصي الذي يمكن أن يحصل عليه طالب التمويل بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- العميل السعودي والعميل غير السعودي أيضاً يمكنهم الاستفادة من برنامج التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل.
- موظفي القطاع الحكومي وشبة الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة يمكنهم أيضاً الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.
- يمكن أن يحصل طالب التمويل علي موافقة سريعة وفورية على طلب القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل.
- وفرت شركة كوارا للتمويل لطالب التمويل إمكانية سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية يمكن أن تصل مدتها حتي 60 شهر.
- عملت شركة كوارا للتمويل علي تسهيل جميع إجراءات طلب الاستفادة من برنامج التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.
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