100 ألف بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبأقساط مريحة علي 60 شهر

100 ألف بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، برنامج للتمويل الشخصي يهدف إلى تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية ، وذلك من خلال إجراءات سهلة وسريعة وشروط ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، حيث يعتبر هذا البرنامج التمويلي من أهم البرامج التمويلية المتاحة لدى شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة ، كما توفر الشركة أيضاً برامج تمويلية لقطاع الأعمال أيضاً.

برنامج التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل

توفر شركة كوارا للتمويل مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية التي تخدم الاحتياجات المالية المختلفة لقطاع الأفراد ، بالإضافة إلى برامج تمويلية أخرى تلبي احتياجات قطاع الأعمال أيضاً في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة تلك البرامج التمويلية من خلال إجراءات سهلة وسريعة ، كما تقدم شركة كوارا للتمويل من خلال تلك البرامج التمويلية مبالغ مالية كبيرة يمكن الحصول عليها من خلال سرعة في التنفيذ وسهولة في تقديم الطلب ، حيث تتيح شركة كوارا للتمويل للعميل إمكانية التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لشركة كوارا للتمويل علي الإنترنت ، بدون الحاجة إلى زيارة فرع الشركة.

مميزات برنامج التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل لقطاع التعليم