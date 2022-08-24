لينك شغال استخراج نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2022 في اليمن برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

كيفية استخراج نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2022 في اليمن فقد كشفت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة في اليمن 2022، وذلك من خلال بيان رسمي أعلنته الوزارة خلال الساعات الأخيرة لكي يتم طمأنة الطلاب وأولياء الأمور، وذلك في إطار انتشار عمليات البحث المستمرة لكي يتم التعرف على نتيجة امتحانات الثانوية العامة والاطمئنان على المعدلات التي حصل عليها جميع الطلاب سواء العلمي أو الأدبي هذا العام الدراسي 2022، وسوف نطرح الآن كيفية استخراج نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2022 في اليمن برقم الجلوس.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022

وقد أشارت وزارة التربية والتعليم اليمنية رسميا أن الأيام القليلة المقبلة من المقرر أن تشهد إعلان نتيجة طلاب الثانوية العامة في جميع المحافظات، على أن يتم إعلان النتيجة قبل نهاية الأسبوع الجاري، بعدما أكدت أنه قد تم إنهاء كل ما يتعلق بأعمال تصحيح الامتحانات الخاصة لكافة المدارس من خلال مراكز ولجان التصحيح المعتمدة من قبل الوزارة، والتي سارت على قدم وساق لكي يتم إنهاءها في أقرب وقت، وقد أكدت أن نتائج الطلاب تمر بالمرحلة الأخيرة في هذه الساعات وهي مرحلة رصد النتائج والدرجات تمهيدا لان يتم اعتمادها ثم تقديمها للطلاب.

كيفية استخراج نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2022 في اليمن

وقد تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية ليتم من خلاله الحصول إلكترونيا عن نتيجة الصف الثالث الثانوي في اليمن بجميع المحافظات، على أن يتم ذلك باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب من خلال اتباع فقط الخطوات التالية.