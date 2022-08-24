اليابان تعلن إلغاء اختبارات كورونا قبل المغادرة للمسافرين

وأضاف كيشيدا - فى تصريح أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأربعاء - أن الحكومة اليابانية ستقرر قريبا ما إذا كانت سترفع الحد الأقصى للدخول اليومى للمسافرين، والذى تم تحديده حاليا عند 20 ألفا، حيث تهدف البلاد لمزيد من تخفيف خطوات السيطرة على كورونا، والتى غالبا ما يتم انتقادها لكونها صارمة للغاية.
وفقا لما كشفته وسائل الإعلام المحلية، فإن اليابان من المحتمل أن ترفع الحد الأقصى اليومى للمسافرين الوافدين من 20 إلى 50 ألفا، لكن لم يتم اتخاذ أى قرار حتى الآن.
وقبل الوباء، كانت اليابان تستهدف دخول 40 مليون زائر أجنبى فى عام 2020 عندما كان من المقرر استضافة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين، والتى تم تأجيلها لمدة عام بسبب الوباء.
وفتحت اليابان أبوابها للسياح فى يونيو لأول مرة منذ عامين، لكن متطلبات تقديمهم للحصول على التأشيرات والالتزام بجولات الحزم الإرشادية أبقت الأعداد الفعلية للزائرين الوافدين صغيرة.
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