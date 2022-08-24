محافظ الوادى الجديد: النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائى 15 يوما

جدة - نرمين السيد - قرر محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، النزول بسن القبول للصف الأول الإبتدائى للعام الدراسى 2022 / 2023 لمدة 15 يومًا، استجابة لمطالب العديد من أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالصف الأول الإبتدائى.





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