العراق وفرنسا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وملف مخيم الهول

جدة - نرمين السيد - وذكر مكتب الأعرجى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء، أن مستشار الأمن القومى العراقى "استقبل القنصل الفرنسى العام الجديد فى الموصل، جان كرستوف اوجيه، بحضور القائم بالأعمال الفرنسى فى بغداد، جان كرستوف باريس، حيث جرى استعراض العلاقات التاريخية التى تربط العراق وفرنسا، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، فضلا عن بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية فى المنطقة، وملف مخيم الهول السورى".

وأعرب الأعرجى، عن حرص العراق على تطوير علاقاته مع فرنسا، لا سيما فى المجالات العسكرية والأمنية، مشيرا إلى أن الموصل مدينة عريقة، وأن وجود القنصلية الفرنسية فيها مهم، مبينا أن المدينة بانتظار المستشفى الفرنسى الذى تعهدت فرنسا بإكماله فى سنجار.