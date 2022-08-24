روسيا تخصص مكافأة لمن يرشد عن قياديين بكتيبة آزوف الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية الروسية، منح مكافأة لمن يساعد فى القبض على قياديين اثنين من كتيبة "آزوف" الأوكرانية، بدعوى أنهما ساهما فى بتعذيب وقتل جنود روس، وفقا للمادة 317 من القانون الجنائى الروسى.





وقالت مصادر رسمية فى وزارة الداخلية- إن "المطلوبين هما: كونستانتين نيميشيف، وسيرجى فيليشكو، المتهمين بتعذيب وقتل أفراد من الجيش الروسى". واتُهم "نيميشيف" و"فيليتشكو"، وخلص التحقيق الأولى إلى أن القائدين فى آزوف، المطلوبين للعدالة عذبا جنودا روسا وقتلوهم بقساوة، وتم وضعهما على قائمة المطلوبين، واتخذ قرارا باعتقالهما غيابيا.

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