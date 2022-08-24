وزير اعلام اسبق ينتقد سلطة رام الله بسبب السفر عن طريق مطار رامون

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 24 أغسطس 2022 05:57 مساءً - دوت الخليج :- انتقد وزير الاعلام الاردني الاسبق سميح المعايطة السلطة الفلسطينية لسماحها بسفر هؤلاء عن طريق المطار الاسرائيلي قائلا عبر تغريدة في تويتر ان السلطة تحتاج الاردن في الأزمات فقط ، دون ان يعلق على ضعف موقف الحكومة الاردنية تجاه بناء مطار رامون المخالف اصلا للاتفاقيات الدولية لكونه يؤثر سلبا على حركة الطيران الاردني في العقبة ويخرق اتفاقية وادي عربة مع الاحتلال الذي يفرض على اسرائيل او الاردن ان اي انشاء للمطارات الحدودية يجب ان يحظى بالاتفاق بين الطرفين .

وسبق لاسرائيل ان منعت الاردن من انشاء مطار في الغور بدعوى " الضجيج " في حين أقامت مطار رامون رغم قربه من مطار العقبة الاردني وتأثيره على سلامة حركة الطيران والتنافس التجاري .

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