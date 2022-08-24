نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد المحدد للتقدم علي وظائف القوات البحرية السعودية وشروط القبول بها. في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد التقدم علي وظائف القوات البحرية في المملكة العربية السعودية, أعلنت القوات البحرية السعودي عن فتح باب التقدم علي بعضاً من الوظائف في القوات البحرية, حيث تحتاج القوات البحرية إلي عدد مائتين وتسع وستين وظيفة مختلفة, وتعتبر القوات البحرية السعودي هي الدرع الحامي للحدود البحرية السعودية, وتتميز وظائف القوات البحرية السعودي بأن من يتم تعيينه سوف يحصل علي راتب شهري كبير, ومن المعروف أن القوات البحرية السعودي تنتمي إلي القوات المسلحة.
موعد التقدم علي وظائف القوات البحرية السعودي لعام 1444
أوضحت القوات البحرية السعودي بأنه من يرغب في التقدم علي الوظائف الشاغرة لديها وتنطبق عليه الشروط المعلنة فيجب أن يقوم بالتسجيل بداية من اليوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس وحتي اليوم الثالث من شهر سبتمبر, ويتم استقبال كل طلبات الأشخاص الذين يريدون الحصول علي أحدي وظائف القوات البحرية السعودي.
شروط التقدم علي وظائف القوات البحرية السعودي لعام 1444
وضعت القوات الجوية السعودية بعضاً من الشروط التي تحدد من يتم اختياره ليحصل علي احدي وظائف القوات البحرية السعودية, فإذا كنت ممن ينتمون بالحصول علي أحد الوظائف هذه فيمكنك الاطلاع على هذه الشروط.
- أن يحمل الشخص المتقدم الجنسية السعودية, ولا يتم قبول أي طلب لأي شخص يملك جنسيه أخري.
- يتم استثناء من البند السابق الشخص الذي نشأ مع والديه خارج المملكة العربية السعودية.
- امتلاك الشخص المتقدم الشهادة العلمية التي تتناسب مع متطلبات الوظيفة المتاح التقدم عليها.
- أن يمتلك الشخص المتقدم شهادة حسن سير وسلوك.
- عدم امتلاك الشخص لأي أحكام قضائية تخص الشرف والأمانة, فإذا كان عليه أي قضايا تتعلق بهذا النوع فسوف يتم رفض طلبه علي الفور.
- يشترط أن لا يكون المتقدم قد تم فصله من قبل من أحد المعاهد أو الجامعات العسكرية وذلك لأي سبب من الأسباب.
- أن يتمكن الشخص المتقدم من النجاح في جميع الاختبارات التي سوف يتعرض لها خلال فترة التقديم, وذلك بداية من الكشوفات الطبيعية, وحتي المقابلة الشخصية.
- أن يكتب الشخص المتقدم كافة البيانات الخاصة به في نموذج الطلب الإلكتروني الموقع علي موقع.
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