تمويل شخصي 30 ألف الراجحي 1444 كم يعطى قرض شخصي؟

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عمر شويل - جدة يعد تمويل شخصي 30 ألف الراجحي من أسرع القروض الشخصية في المملكة العربية السعودية بالوقت الحاضر، إذ يتمكن العميل من صرف القرض إذا ما توافرت فيه الشروط المطلوبة في خلال 30 دقيقة وعبر الإنترنت، ومن أهم ما يميز هذا التمويل الشخصي أنه تمويل فوري مرن مع فترات سداد مرنة تصل إلى 60 شهر، وتجد التمويل المرن من الراجحي يقدم حلول تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل شخصي 30 ألف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي الكثير من المنتجات والحلول التمويلية، حيث يسهل على المواطن والمقيم فتح حساب أون لاين، من أجل التقديم على تمويل شخصي سريع، وكذلك الحصول على عروض تقسيط سيارات الراجحي، وذلك من خلال الموقع الرسمي الذي يتضمن الكثير من العروض والتمويلات للمواطنين سواء تمويل شخصي مرن، أو تمويل عقاري وسيارات.

شروط قرض الراجحي

للحصول على تمويل شخصي 30 ألف الراجحي يحتاج عملاء الراجحي لتوافر عدد من الشروط وهي:

الشرط الأول والأساسي يتمثل في وجوب كون العميل مقيما في داخل المملكة العربية السعودية.

وأن يكون لدى العميل هوية وطنية سارية وقت تقديم طلب القرض.

إذا كان العميل على قيد العمل في أي منشأة فانه يجب أن لا يزيد في العمر عن 60 عاما.

في حالة حصول المتقاعدين على القرض فانه يجب أن لا يزيد عمر المتقاعد عن 70 عاما.

كذلك الدخل الشهري للمتقاعد الذي يكون بدون وظيفة 1900 ريال سعودي كحد أدنى.

وألا يقل دخل العميل المقيم عن 5000 ريال.

بالنسبة لدخل السعودي لا يقل عن 2000 ريال.

تمويل الراجحي الجديد 1444

يتيح تمويل شخصي الراجحي 30 ألف الراجحي للعميل الحصول على القرض في حالة توافر عدد من المستندات من أهمها الهوية الوطنية إذا كان العميل من المواطنين السعوديين، ورقم الإقامة في حالة كون العميل من الأجانب المقيمين في البلاد، كما يشترط أيضا وجود مستند مثبت به الراتب الذي يتقاضاه العميل شهريا سواء كان من الموظفين أو المتقاعدين عن العمل، مع وجوب تعبئة النموذج الخاص بالقرض بالبيانات الصحيحة.

بنك الراجحي للقروض الشخصية

يقدم مصرف الراجحي العديد من القروض الشخصية منها قرض الأسرة، وقرض الزواج، بالإضافة إلى تمويل العملاء الموشكين للتقاعد والذي يصل قيمة التمويل 8000 ريال كحد أدنى إلى 2 مليون ريال خلال 5 سنوات:

حيث يعد من اسرع القروض التي يقدمها المصرف لعملائه.

يعتبر من اهم مميزات هذا التمويل الذي يمكن أن يلجأ إليه من يريد مبلغ القرض.

رقم الراجحي تمويل

يعمل الراجحي على تمكين العملاء من التواصل معه عن طريق عدد من السبل يكون منها الموقع الرسمي للمصرف عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الرقم الموحد للبنك، الذي يُمكن العميل من تقديم الاستفسارات المختلفة عن خدمات المصرف، بالإضافة إلى تقديم الشكاوى إن وجدت.